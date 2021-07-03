3 июля - День Республики Алтай: классные открытки от дизайнера и хрустальные стихи

Стихи - Мой Алтай голубой
Мой Алтай голубой, ты ночами мне снишься.
Белокуриха милая, как ты близка...
На меня, моя Родина, знаю, ты злишься,
Словно сердится мать на плохого сынка.
Я в семнадцать неполных уехал отсюда.
Я не думал тогда, что мой путь навсегда.
Был когда-то врачом средь военного люда,
Ну а ныне в Москве коротаю года.
Не была моя жизнь в этом мире простою:
Часто мне приходилось стоять за себя.
Не сломала судьба меня жесткой рукою,
Но как часто мне здесь не хватало тебя.
Голубой - это...
Автор: aeg
Стихи - Хан Алтай
Словно сном вековым овеян -
Край легенд и чудесных Тайн
Под пологом бескрайнего неба
Прячет сердце свое Хан Алтай.
По утрам здесь холодные росы
В нежных травах сияют слезой,
Ветер с лаской целует откосы,
Древних гор, охраняя покой.
А могучие сосны и кедры,
Преграждают дорогу стеной
За которою может быть спрятан -
Мир потерянный, мир неземной…
Снегом вечным укрыты вершины
Лик суровый влечет красотой
И туманы клубятся в долинах,
Наполняя все здесь тишиной…
Словно сном...
Автор: Lesya_Che
Стихи - О, Алтая Лукоморье
О, Алтая «Лукоморье»,
Где дали неоглядные,
Где небеса лазурные,
Где реки полноводные.
Где к небесам звенящим,
Алмазные вершины простирая
Застыло время и стало морем
Бесконечным «синегорья».
Ковшом вершины задевая
Висит Медведица большая.
Над скатертью степи зелёной
Царь - гриф парит огромный.
А изумрудны горы, хребты
Гранит их будто волны с высоты.
Тайга здесь кажется зелёным
Лесов дремучих морем
И лукоморьем сказочным.
Где в царственных чертогах
Живут...
Автор: ognevaann
Источник: sunhome.r