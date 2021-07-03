3 июля - День Республики Алтай: классные открытки от дизайнера и хрустальные стихи
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3 июля - День Республики Алтай: классные открытки от дизайнера и хрустальные стихи

5:02:287/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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3 июля свой «день рождения» отмечает Республика Алтай. В этот день в 1991 году был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику в составе Российской Федерации.

День образования Республики Алтай

Стихи - Мой Алтай голубой
Мой Алтай голубой, ты ночами мне снишься.
Белокуриха милая, как ты близка...
На меня, моя Родина, знаю, ты злишься,
Словно сердится мать на плохого сынка.

Я в семнадцать неполных уехал отсюда.
Я не думал тогда, что мой путь навсегда.
Был когда-то врачом средь военного люда,
Ну а ныне в Москве коротаю года.

Не была моя жизнь в этом мире простою:
Часто мне приходилось стоять за себя.
Не сломала судьба меня жесткой рукою,
Но как часто мне здесь не хватало тебя.

Голубой - это...
Автор: aeg

День образования Республики Алтай

Стихи - Хан Алтай
Словно сном вековым овеян -
Край легенд и чудесных Тайн
Под пологом бескрайнего неба
Прячет сердце свое Хан Алтай.

По утрам здесь холодные росы
В нежных травах сияют слезой,
Ветер с лаской целует откосы,
Древних гор, охраняя покой.

А могучие сосны и кедры,
Преграждают дорогу стеной
За которою может быть спрятан -
Мир потерянный, мир неземной…

Снегом вечным укрыты вершины
Лик суровый влечет красотой
И туманы клубятся в долинах,
Наполняя все здесь тишиной…

Словно сном...
Автор: Lesya_Che

День образования Республики Алтай

Стихи - О, Алтая Лукоморье
О, Алтая «Лукоморье»,
Где дали неоглядные,
Где небеса лазурные,
Где реки полноводные.

Где к небесам звенящим,
Алмазные вершины простирая
Застыло время и стало морем
Бесконечным «синегорья».

Ковшом вершины задевая
Висит Медведица большая.
Над скатертью степи зелёной
Царь - гриф парит огромный.

А изумрудны горы, хребты
Гранит их будто волны с высоты.
Тайга здесь кажется зелёным
Лесов дремучих морем

И лукоморьем сказочным.
Где в царственных чертогах
Живут...

Автор: ognevaann

Источник: sunhome.r

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