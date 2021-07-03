Археологи нашли зараженный чумой 5000-летний череп человека

Ученые обнаружили древние кости того, что, по-видимому, является самой ранней известной жертвой чумы в мире - 20-летнего мужчины, который умер около 5000 лет назад.
Генетический анализ костей человека выявил самый старый в мире штамм бактерий Yersinia pestis. Палочковидные бактерии несут ответственность за некоторые из самых смертоносных вспышек чумы, ужасающего заболевания, которое поражает одну из трех форм: бубонную, септическую или легочную. Yersinia pestis ответственна за Черную смерть, которая охватила Европу в 1300-х годах и уничтожила почти половину населения континента.
Археологи впервые обнаружили останки этого человека в 1800-х годах в регионе, известном как Риннукалнс, на территории современной Латвии.
Останки принадлежали древнему охотнику-собирателю по имени Р.В. 2039, который умер в возрасте от 20 до 30 лет.
Кости исчезли на некоторое время вскоре после раскопок, но снова появились в 2011 году в коллекции немецкого антрополога Рудольфа Вирхова.
Первоначально RV 2039 был найден рядом с другим человеком, а позже на этом месте были обнаружены еще два захоронения.
Теперь, примерно через 200 лет после их открытия, ученые смогли узнать больше о жизни RV 2039.
Генетическое тестирование выявило самый старый из известных штаммов бактерий чумы, о чем 29 января было сообщено в журнале Cell Reports .
По мнению авторов исследования, этот штамм Yersinia pestis, вероятно, был менее смертоносным и заразным, чем его средневековый аналог.
Еще более впечатляюще то, что RV 2039 был переносчиком чумных бактерий на тысячи лет раньше известных ранее древних случаев.
Бен Краузе-Киора, глава лаборатории ДНК в Кильском университете в Германии, сказал: «Что наиболее удивительно, так это то, что мы можем отодвинуть появление Y.pestis на 2000 лет дальше, чем предполагали ранее опубликованные исследования.
«Кажется, что мы действительно близки к происхождению бактерий».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Yersinia pestis передается людям от блох, переносимых мелкими млекопитающими, такими как крысы.
Чума чрезвычайно опасна, при отсутствии лечения смертность составляет от 30 до 100 процентов.
Считается, что Черная смерть убила более 50 миллионов человек в Европе в 14 веке.
По данным ВОЗ: «Чума встречается на всех континентах, кроме Океании, но большинство случаев заболевания людей с 1990-х годов произошло в Африке. Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу - три наиболее эндемичных страны».
Доктор Краузе-Киора и его коллеги собрали образцы костей и зубов всех четырех человек.
Скорее всего, они принадлежали к одной группе охотников-рыболовов-собирателей.
Образцы были протестированы, и геномы были секвенированы перед анализом на бактерии и вирусы.
Исследователи были удивлены, обнаружив Yersinia pestis среди образцов RV 2039.
Теперь они считают, что этот штамм бактерий - самый старый из когда-либо обнаруженных - был частью штамма, появившегося 7000 лет назад.
Эта бактериальная линия возникла всего через несколько сотен лет после того, как Yersinia pestis отделилась от своей предшественницы, Yersinia pseudotuberculosis.
Доктор Краузе-Киора сказал: «Что так удивительно, так это то, что мы уже видим в этом раннем штамме более или менее полный генетический набор Y. pestis, и только несколько генов отсутствуют.
«Но даже небольшой сдвиг в генетических настройках может иметь огромное влияние на вирулентность».
Так чем же отличается этот штамм чумных бактерий?
Этот штамм упустил ген, который позволил ему распространяться через блох - ключевую причину, почему Черная смерть была настолько заразной, - а это означает, что он, вероятно, распространялся через прямой укус.
Эти факторы сделали бы чуму более медленной и менее передаваемой болезнью, что ставит под сомнение некоторые теории о влиянии чумы на цивилизацию.
Однако очевидно, что RV 2039 умер от чумы, поскольку в его кровотоке была обнаружена Yersinia pestis.
По сравнению с более поздними штаммами, течение болезни было бы довольно медленным.
Источник: express.co.uk