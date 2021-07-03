Когда будет Рождественский пост – 2021: даты, особенности и главные запреты
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Когда будет Рождественский пост – 2021: даты, особенности и главные запреты

4:00:007/3/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Четвёрка православных постов чередует строгие и мягкие периоды воздержания. Рождественский, как и Петров, относится ко вторым.

Начнётся Рождественский пост 28 ноября, для 2021

Накануне праздника Христова Рождества православных ждёт сорокадневный пост. Количество дней позволяет называть его Рождественской Четыредесятницей.
Даты периода воздержания всегда одни и те же. Начнётся Рождественский пост 28 ноября, для 2021 года это воскресенье. Конец ограничениям положит праздник Рождества 7 января. Соответственно, последний постный день в 2021 выпадает на четверг 6 января.
Богословы церкви, говоря об этом периоде, вспоминают ветхозаветного пророка Моисея. Он выдержал сорокадневный пост перед тем, как получить Божье Слово, записанное на каменных плитах. Аналогично постятся и новозаветные христиане, а в результате празднуют рождение живого Христа, которого называют также Словом или Логосом.

О посте в истории
Первые сохранившиеся источники, где говорится о Рождественской Четыредесятнице, относятся к IV веку. Долгое время пост длился всего 7 дней. Удлинил его до 40-ка константинопольский патриарх XII века Лука Хрисоверг. Не все церкви согласились продлить пост, апостольская церковь в Армении до сих пор использует 7-дневное воздержание.
В славянской традиции пост называли Филипповки, это связано с днём апостола Филиппа, который отмечается перед началом постных дней. Период считался зловещим волчьим месяцем – долгие ночи и холод заставлял волков подбираться близко к человеческому жилью. Женщины в это время старались меньше выходить из избы, почти постоянно пряли под скудный свет лучины.

Как питаемся
Четвёрка православных постов чередует строгие и мягкие периоды воздержания. Рождественский, как и Петров, относится ко вторым. Все постные дни предполагают полный отказ от молока, мяса и яиц, если позволяет здоровье и возраст.
Почти постоянно можно употреблять постные масла и рыбу, утешиться небольшим количеством вина. Исключение составляют понедельники, среды и пятницы – в них рекомендуется отказаться от рыбы и вина. Если на один из этих дней недели выпадает память Введения в храм Девы Марии, то пост ослабляется ради праздника. В 2021 году этого не произойдёт, так как событие выпадает на субботу 4 декабря.
Существует традиция отказаться от пищи на весь световой день в Сочельник 6 января. С появлением на небе первой звезды можно съесть коливо – сваренную в меду пшеницу. Церковь на голодании в Сочельник не настаивает.

Особые ограничения
Пост – ключ, который открывает врата в духовную жизнь. Поэтому исчерпать его одним пищевым воздержанием нельзя. Для духовного роста нужно учиться терпеть, смиряться, прощать. Свадьбы и венчания в этот период верующие не проводят.
Нельзя постящемуся употреблять мат, сплетничать, да и просто много болтать без необходимости. Развлечения нужно свести к возможному минимуму.
Праздновать Новый год в пост можно, чтобы не смущать невоцерковлённых близких и сохранить с ними отношения. Но на столе должны быть постные блюда для верующих, а напиваться допьяна нельзя. Возместить праздничное настроение в полной мере постящиеся смогут на Рождество.

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