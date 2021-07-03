По цвету глаз можно узнать привычки к употреблению алкоголя
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По цвету глаз можно узнать привычки к употреблению алкоголя

2:00:397/3/2021,Аманда ШательФото: pixabay.com
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Оказывается, люди с темными глазами склонны пить сразу много, но редко, а вот светлоглазым свойственны запои.

Люди с темными глазами не очень хорошо переносят боль

Наши глаза так много говорят о нас. Когда кто-то злится, грустит, счастлив, скучает, раздражен или просто у него день «мэ», мы можем видеть это в его глазах. Глаза - это не просто окно в душу, как писал Шекспир сотни лет назад, но важный способ передачи своих эмоций окружающим.

Это проблеск в наши мысли, и одним долгим взглядом или движением глаз мы можем сказать так много, пишет yourtango.com.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, возможно, цвет ваших глаз может очень хорошо рассказать о вас и вашей личности? Согласно нескольким исследованиям, цвет глаз может многое о вас сказать. Давайте разберемся, ладно?

Если у тебя темные глаза ...
Ты не справишься со своим спиртным, ты запутаешься! По сути, вы тот человек, который небрежно напивается в баре и чьи друзья с более светлыми глазами должны отнести домой. Но у вас есть и некоторые положительные качества, потому что в среднем вы дружелюбны и довольно щедры с теми, кого любите. Тебе тоже можно доверять, но, видимо, нельзя доверять, чтобы каждые выходные не быть пьяным.

Те, у кого темные глаза, как правило, доминируют и имеют жажду власти, которой просто нет у их светлоглазых приятелей.

Вы, мои темноглазые друзья, также хороши в спорте, особенно в теннисе и других видах спорта, связанных с ракетками, хотя быстрый поиск в Google подтвердил то, что я уже знал: и Джон Макинрой, и Бьорн Борг, двое величайших теннисистов.

Люди с темными глазами не очень хорошо переносят боль, и это, согласно науке, подтверждается тем фактом, что женщины быстрее реагируют на эпидуральную анестезию, чем их голубоглазые коллеги.

Но если их ребенок разделяет их темноглазый ген, этот ребенок не получит такого внимания, как голубоглазый ребенок в семье.

Если у тебя светлые глаза ...
Ты классный, потому что ты такой же, как я. Хотя вы можете справляться со своим алкоголем больше, чем ваши темноглазые друзья, вы также склонны злоупотреблять им и склонны к запоям, что в долгосрочной перспективе намного хуже, чем падение со стула после трех порций напитка каждые выходные.

Три напитка не убивают печень так, как запой.

Люди со светлыми глазами переносят боль как чемпионы, а женщины со светлыми глазами реже страдают от послеродовой печали. Как я уже писал выше, темноглазые люди жаждут доминирования и успеха, но это может быть просто потому, что с голубоглазыми младенцами дольше обращаются как с младенцами - это их потрясающие глаза.

Светлоглазые люди не очень хороши в спорте, и я могу засвидетельствовать это, потому что меня всегда выбирали последним в команды во время занятий в тренажерном зале.

Средняя школа была для меня темным временем. Я очень интеллектуален, основываясь на этом исследовании, и вы тоже, если у вас голубые глаза. Так что, мы все еще побеждаем.

Но настоящий вопрос здесь, помимо исследований, в том, насколько это верно для большинства? Мои голубые глаза и я, кажется, довольно близки, но как насчет вас?

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