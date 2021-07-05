Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
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05.07
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Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?

10:40:327/5/2021Фото: pxhere
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Если комары и мошка летают стаями, значит будет солнечно и жарко. Об этом же говорила вечерняя роса на траве. 

дождь, зелень, капля
Дождь сегодня был очень хорошей приметой

Сегодня, 5 июля 2021 года, любые работы в огородах считаются очень благоприятными, поскольку луна хоть и убывает, но находится в одном из самых плодородных знаков зодиака в Тельце. Все виды посевов и посадочных работ считаются благоприятными.

По народным приметам и традициям сегодня был очень благоприятен посев редиса на новый урожай, а также работа по борьбе с вредителями и болезнями на огородных культурах. Эффективными мерами для обработки были опыление грядок древесной золой, табачной пылью, настоем стрелок чеснок и листьев помидоров.

Мужчины продолжали периоды покосов, но очень ждали дождя. Дождь в этот день был очень хорошей приметой - он сулил хороший урожай зерновых и овощных культур.

В этот день также особое внимание уделяли отношениям влюбленных. Им сегодня запрещалось расставаться. А супругам строго не разрешалось обманывать друг друга, ругаться, ссориться, ревновать и выяснять отношения. Девушки сегодня гадали на любимых и проводили обряды на любовь.

Сегодня собирали купальницу и заваривали. Потом отвар брали с собой в баню и в нем запаривали веники. Березовый лечил заболевания суставов, заболевания верхних дыхательных путей, а для супружеских пар использовался как средство, укрепляющее отношения. Дубовый веник считался очень полезным для мужской силы, а осиновым лечили алкоголизм.

Наблюдали за приметами о погоде:

Если комары и мошка летают стаями, значит будет солнечно и жарко. Об этом же говорила вечерняя роса на траве.

Дождь 5 июля сулил щедрый урожай, а низко плывущие облака - ненастье.

Запреты 5 июля

Строго запрещалось влюбленным парам и семейным парам ссориться по любому поводу.

Нельзя было начинать никаких новых дел и принимать судьбоносных решений. Сегодня не переезжали, не договаривались о свадьбе, не подписывали сделок.

Нельзя было грустить, печалиться, плакать, проводить вечер в одиночестве.

Запрещено было сегодня совершать значительные покупки.

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