В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021

11:34:217/5/2021Фото: pixabay
0

Коснётся это тех, кто получал деньги на банковские карты.

Пенсии будут перечислять только на карты МИР

С 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому пенсии, ежемесячные выплаты из маткапиала и другие социальные пособия можно будет получить только на карту платежной системы «Мир».

Новые правила не затронут тех, кто получает пенсию через отделения Почты России и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты. Нововведения коснутся только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем - Visa, MasterCard и т. д.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, эта мера позволит защитить средства россиян, потому как это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им «начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
пенсиисоцвыплатыкарта мир
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть карта Мир?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКак оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    11:19:37 7/5/2021
    Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    БердскПассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    11:14:58 7/5/2021
    Пассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    Бердск"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    10:57:58 7/5/2021
    "Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    БердскПочему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
    10:53:45 7/5/2021
    Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    10:40:32 7/5/2021
    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:19 7/5/2021
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
    10:16:39 7/5/2021
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
    БердскСтало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске
    10:07:19 7/5/2021
    Стало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске
    Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов
    10:02:24 7/5/2021
    Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов
    БердскКому нужна прививка? «Ваше здоровье» в Бердске!
    9:54:20 7/5/2021
    Кому нужна прививка? «Ваше здоровье» в Бердске!