В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021

С 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому пенсии, ежемесячные выплаты из маткапиала и другие социальные пособия можно будет получить только на карту платежной системы «Мир».
Новые правила не затронут тех, кто получает пенсию через отделения Почты России и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты. Нововведения коснутся только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем - Visa, MasterCard и т. д.
По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, эта мера позволит защитить средства россиян, потому как это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им «начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».