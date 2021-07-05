Все самые главные молитвы Владимирской иконе Божией Матери: кому помогает?

Одним из самых древних и почитаемых по сей день ликов Богородицы является лик Владимирской иконы Божией Матери, написанный самим евангелистом Лукой.
Изначально икону почитали, как заступницу от нашествия врага - она трижды чудесным образом спасала русский народ и города от набегов татарских и крымских ханов. Но позже люди заметили, что отзывается она на любые просьбы, которые идет от чистого сердца.
Икона на сегодня признана универсальной и чудотворной. Случалось множество исцелений и чудес по ее милости. А потому идут к лику Богородицы с самыми разными прошениями.
Владимирская икона рекомендована всем к тому, чтобы держать этот образ в доме. Она помогает при болезнях и проблемах, ей молятся о помощи и защите, о заступничестве, о наставлении, мире в семье и во всех других случаях.
Помогает она всем тем, кто молится искренне, не желает никому зла, не имеет дурных помыслов.
Молитвы
Молитва о заступничестве
Молитва о помощи и от искушения
Молитва о помощи