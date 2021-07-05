Новые подробности убийства 13-летней девочки в Новосибирске: Маньяк изнасиловал и отрезал голову своей жертве 19 лет назад

В Новосибирске следователи возобновили уголовное дело 19-летней давности. Тогда, в 2002 году, оно было возбуждено по факту изнасилования несовершеннолетней девочки. А в 2021 году вскрылись новые обстоятельства – свидетель дал новые показания.
- В Новосибирске 4 октября 2002 года 13-летняя девочка возвращалась из школы домой. В этот день ребята поздравляли своих педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя, был концерт. Родители увидели, как она входила в подъезд дома №6 по улице Демакова, где проживает семья. Долгое отсутствие дочери стало причиной беспокойства, и отец решил выйти в подъезд и встретить дочь. На площадке между 8 и 9 этажами он нашёл её тело. Неизвестный злоумышленник изнасиловал девочку и отрезал ей голову, - сообщили в СК.
Следователи квалифицировали дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Пункт «к» статьи трактует убийство с целью скрыть преступление сексуального характера. В настоящее время правоохранителям удалось восстановить внешность педофила. Идет розыск пострадавших. Которые могли попасть в руки маньяка в 2001 – 2003 годах.
Всех, кто узнаёт мужчин на фото, следователи просят обратиться по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, этаж № 7, кабинет № 11 либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 304-00-93, 304-00-58.