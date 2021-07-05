В Новосибирске массово "минируют" торговые центры - у владельцев требуют 3 млн рублей

Сегодня, 5 июля, в новосибирские торговые центры начали массово поступать сообщения о минировании, сообщает Тайга.инфо. Всего такие письма поступили в 47 магазинов и торговых центров.
- В здании вашего магазина/торгового центра — заложена бомба, на которой был зафиксирован таймер, что после отправки данного сообщения начнет отсчет, по истечению которого бомба взорвется, — говорится в электронном письме. — Окончание отсчета назначено на 06.07, 13:00, потому времени на размышление у вас достаточно. Для того, чтобы здание не рухнуло, а под завалами не лежали трупы людей — потребуется перевести на мою банковскую карту 3 млн рублей». Также автор письма предлагает обратиться к «сотруднику Шабиту» во «ВКонтакте», начав сообщение с «кодового слова Syil».
Также злоумышленники сообщают, что если владельцы вызовут саперов для обезвреживания бомбы, то она сразу же взорвется так как все входы и выход просматриваются, а «само место, где расположена бомба — окружено растяжками, задев которые произойдет BOOM».
В настоящее время в торговых центрах, на адреса которых поступили подобные сообщения, работают правоохранители. Также они выясняют авторов данного письма.