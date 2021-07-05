Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии
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Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии

3:02:137/5/2021Фото: ГУ МВД России по НСО
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Травмы сибирячки оказались несовместимы с жизнью.

40-летняя женщина умерла после падения из троллейбуса

В минувшую субботу в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там, в Дзержинском районе из троллейбуса выпала пассажирка. К сожалению, в результате инцидента женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

— Инцидент произошел в 23 часа 15 минут. Водитель 1998 года рождения управлял троллейбусом № 23 и следовал по улице проспект Дзержинского. В пути следования, на остановке общественного транспорта «Красина», из салона троллейбуса выпала женщина. В результате ЧП пострадала горожанка 1981 года рождения. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «Политравма». Врачи боролись за ее жизнь, однако сибирячка умерла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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