Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов

Проект распоряжений правительства по данному вопросу представил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. «В настоящее время в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов, в ряде регионов, где ведется строительство крупных социальных объектов наблюдаются корректировки сроков их сдачи, связанные с необходимостью перезаключения контрактов на проведение строительных работ», – отметил министр, напомнив, что с учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории не может быть перенесен.
«Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче Ледовой арены в эксплуатацию вовремя. С учетом рекомендаций профильных федеральных органов власти (Минфина, Минстроя России, УФАС) и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи с высокой социальной значимостью объекта, учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего государственного контракта, распоряжениями правительства Новосибирской области допускается увеличение цены государственного контракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов», – сообщил Иван Шмидт.
В соответствии с распоряжениями, ГКУ «Арена» предписано обеспечить проведение государственной экспертизы всех изменений, внесенных в проектную документацию по строительству объекта, после этого определить новую стоимость контракта.
После подписания документы будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области