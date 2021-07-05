Новые подробности смерти выпавшей из троллейбуса пассажирки раскрыл СК Новосибирска

Новосибирске сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти женщины, которая выпала из троллейбуса. Напомним, в минувшую субботу в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там, в Дзержинском районе из троллейбуса выпала пассажирка. К сожалению, в результате инцидента женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице.
— Инцидент произошел в 23 часа 15 минут. Водитель 1998 года рождения управлял троллейбусом № 23 и следовал по улице проспект Дзержинского. В пути следования, на остановке общественного транспорта «Красина», из салона троллейбуса выпала женщина. В результате ЧП пострадала горожанка 1981 года рождения. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «Политравма». Врачи боролись за ее жизнь, однако сибирячка умерла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как выяснили следователи, водитель троллейбуса начал движение, не закрыв двери. А женщина не смогла удержать на ногах и вывалилась из общественного транспорта. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по данному факту, но решается вопрос передачи этого дела в СК.