В ФСБ раскрыли подробности предотвращенных терактов в Москве

На днях стало известно о том, что была предотвращена целая серия терактов, планировавшихся боевиками из «Исламского государства»* в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Спецслужбы на прошлой неделе сообщали о задержаниях боевиков, но не говорили о связи, которая между ними существовала. В ФСБ пояснили, что после проведения мероприятий шестерых злоумышленников уничтожили, двоих задержали.
- Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации "Исламское государство"* на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны, - говорится в релизе, выпущенном в понедельник.
По данным ФСБ, один из участников формирования готовил акцию в Москве с применением самодельной бомбы. В настоящее время он задержан.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.