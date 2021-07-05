В ФСБ раскрыли подробности предотвращенных терактов в Москве
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05.07
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В ФСБ раскрыли подробности предотвращенных терактов в Москве

5:02:377/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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Также террористические акты планировались в Астрахани и Кабардино-Балкарии.

В России готовилась серия взрывов

На днях стало известно о том, что была предотвращена целая серия терактов, планировавшихся боевиками из «Исламского государства»* в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Спецслужбы на прошлой неделе сообщали о задержаниях боевиков, но не говорили о связи, которая между ними существовала. В ФСБ пояснили, что после проведения мероприятий шестерых злоумышленников уничтожили, двоих задержали.

- Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации "Исламское государство"* на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны, - говорится в релизе, выпущенном в понедельник.

По данным ФСБ, один из участников формирования готовил акцию в Москве с применением самодельной бомбы. В настоящее время он задержан.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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