Путин может назначить куратором Сибири главу Кузбасса Сергея Цивилева 6 июля 2021

В правительстве Российской Федерации может появиться отдельная должность вице-премьера по Сибири. Он может стать полномочным представителем президента. Эксперты считают, что один из самых вероятных претендентов на эту должность – глава Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает Тайга.инфо. Отметим, что Цивилев встретится с Путиным 6 июля.
Отметим, что на должность представителя Сибири называли кандидатуры губернатора Красноярского края Виктора Усса, и главу Кузбасса Сергея Цивилёва. Цивилёв, правда, отрицал эти слухи.
Примечательно, что 6 июля начнется празднование 300-летия Кузбасса. Губернатор Сергей Цивилёв даже разрешил массовые мероприятия (надо сказать, что до сих пор антиковидный режим в Кузбассе был даже жестче, чем в соседних регионах). И скорее всего Путин прилетит на этот праздник. Скорее всего, именно из-за разговора с Цивилевым.