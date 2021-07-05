США возрождается после пандемии, заявил президент Джо Байден
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США возрождается после пандемии, заявил президент Джо Байден

5:12:347/5/2021Фото: pixabay
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Несмотря на то, что вирус еще не побежден, он больше не парализует Америку.

Джо Байден призывает всех к вакцинации

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США начали возрождаться после пандемии коронавируса, несмотря на то. Что вирус еще не побежден. Он сообщил об этом в своей речи по случаю Дня независимости Америки, сообщает ТАСС.

- Хотя вирус не побежден, мы знаем это, он больше не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну. И в наших силах сделать так, чтобы он никогда больше не смог это сделать, — сказал Байден, выступая в воскресенье в Белом доме. - Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире, — утверждал американский президент.

Американский лидер призвал жителей страны активнее участвовать в вакцинации, чтобы быстрее победить пандемию.

- Дорогие американцы, это <вакцинация> — самый патриотический шаг, который вы можете сделать. Так что, пожалуйста, если вы еще не вакцинировались, сделайте, сделайте это прямо сейчас, — заявил он.

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