Пострадавшему при взрыве на газовой заправке псу Беляшу сделали операцию в Новосибирске
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Пострадавшему при взрыве на газовой заправке псу Беляшу сделали операцию в Новосибирске

11:04:527/5/2021Фото: Приюта Академгородка
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Собаку нашли в луже мазута около заправки, когда потушили крупный пожар. Ее и других бездомных псов, живущих рядом, спасли сотрудники МЧС.

Найденному в луже мазута после взрыва заправки псу Беляшу сделали операцию

Больному раком псу по кличке Беляш, который восемь лет прожил на территории шиномонтажки около АГЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске и пострадал во время взрыва, сделали операцию. Она прошла успешно, но у собаки обнаружили еще одну опухоль, сообщила руководитель«Приюта Академгородка» Галина Клебче во «Вконтакте».

Беляша нашли в луже мазута около заправки, когда потушили крупный пожар. Его и других бездомных собак спасли сотрудники МЧС. Волонтеры отмыли Беляша от мазута и поместили в кислородную камеру. Ожогов и ран на его теле не было, но опасения вызывала травма на спине. Оказалось, что это плоскоклеточный рак - карцинома. Чаще всего она растет поверхностно и не дает метастазы, из-за чего после операции не требуется долгого восстановления, швы снимают через 10 дней. Поэтому пес через несколько недель будет готов переехать в новый дом, если найдется хозяин.

«Противопоказаний к операции не было. Анализы крови у него отличные для его возраста... Опухоль удалили и взяли анализ на гистологию. Пересадка кожи не потребовалась — рана должна затянуться сама. Во время операции нашли еще одно уплотнение на животе, взяли на анализ... Беляшик хорошо отошел от наркоза», — говорится в сообщении.

Операцию провели в ветеринарной клинике, предварительно было проведено УЗИ сердца и внутренних органов в другой клинике, взяты анализы крови Беляша. Противопоказаний к операции не было выявлено. Животное лечат на пожертвования.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", результате взрыва на газовой заправке 14 июня в Новосибирске пострадало 35 человек. Площадь возгорания составила 1200 кв. метров. Причиной происшествия стало нарушение правил техники безопасности: при сливе газа в стационарную емкость газовоз не заземлили. Возбуждено уголовное дело, арестованы директор и инженер АГЗС.

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