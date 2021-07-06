Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
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Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года

5:05:127/6/2021Фото: pravmir
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6 июля - один из трех дней почитания чудотворной Владимирской иконы Божией Матери.

Владимирская икона Божией Матери

Сегодня праздник – День Владимирской иконы,
Мы просим у неё благословенья,
Чтобы здоровье множилось всегда,
Чтоб жизнь дарила только вдохновенье.
Пусть все мечты, как в детстве сбываются,
Пускай удача улыбается,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Господь пусть бережёт от бед и зла.

***

Пред Владимирской иконой мы помолимся,
Благословения попросим и добра,
Светлый праздник пусть желания исполнит,
Пусть щедро одарит вас судьба.
Желаем радости и счастья,
Пусть вас миную все ненастья,
Пускай молитвы вам всегда помогают,
Пусть добрые друзья надёжно окружают.

***

Во все времена с верой и молитвой горячей,
О помиловании Русской земли нашей,
О спасении всего христианства от беды,
Народ молился Пресвятой Богородицы.
Сегодня день Владимирской иконы, поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пускай молитва вам всегда помогает,
Пускай друзья надёжные вас окружают.

***

Владимирская икона евангелистом Лукою написана,
Из доски того самого стола,
Где трапезовало Святое семейство,
Спаситель, праведный Иосиф Оброчник и Богородица.
Сегодня праздник иконы святой, поздравляем,
Исполненья всех желаний от души желаем,
Пускай вам дарит жизнь лишь вдохновенье,
Пускай Господь даёт всем благословенье.

***

Владимирская икона Божией матери,
Это икона Богородицы святой,
Своею чудотворной силой,
Она давала возможность людям обрести мир и покой.
Святой иконы сегодня праздник, примите поздравленье,
Желаем всем удачи, счастья, благополучия, терпенья,
Пускай во всех делах вам Бог помогает,
Пускай надежда, вера и любовь вас не покидают.

***

В славном городе Владимире,
Был создан Успения Богородицы храм,
У иконы исцеления и здоровья просили,
Присягу на верность Родине принимали там.
Чудесный праздник Владимирской иконы,
В церквах звенят колокола,
Дай Бог, чтоб все желанья были исполнены,
Чтоб вам везло во всём, всегда.

Источник: pravmir.ru, pozdravik.ru

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