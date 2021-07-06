18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
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18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления

3:40:297/6/2021Фото: bipbap.ru
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Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День создания органов государственного пожарного надзора.

День создания органов государственного пожарного надзора

Поздравляю с Днём создания органов государственного пожарного надзора. Желаю держать на контроле каждую вспышку, каждую искорку, любой огонёк, желаю уважения и благодарности за безопасность людей, желаю получать невероятное счастье и верный успех за каждый прожитый день.

***

Поздравляю с Днём создания органов государственного пожарного надзора и желаю никогда не терять бдительности и уверенности в силах, постоянно быть на чеку и при полной готовности спасать этот мир. Желаю никогда не подводить свою Родину и всегда оставаться человеком истинного мужества, чести и отваги.

***

Сегодня был создан Госпожнадзор. Поздравляю тебя, как представителя этой структуры! Ты профессионально выполняешь важные задачи. Предупреждая возникновение пожаров, предотвращаешь много бед. Пусть и твой дом несчастья не посещают, а в жизни буду только положительные моменты: любовь, понимание близких, верная дружба, финансовое благополучие!

***

В День создания органов государственного пожарного надзора пожелать искренне хочу внимательных предостережений и отменной работы, высокой безопасности и чёткого контроля, бравого руководства и великолепной подготовки, сиюминутного предотвращения и несомненной победы над пожарами.

***

Дорогие огнеборцы, в этот июльский день хотим поздравить вас с праздником и пожелать вагон сил, пусть не будет несчастий и горя! Пусть все страхи отступают в миг, а болезни никогда не одолевают! Улыбок, крепкого сна и благополучия!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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