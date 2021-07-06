Неожиданное открытие: порядок рождения ребенка в семье влияет на его вес

Если вы похожи на многих женщин в США, ваши родители, бабушка и дедушка и / или чрезмерно самоуверенные тети и дяди могут сравнивать вас с вашей сестрой (сестрами) практически на каждом семейном собрании, которое вы посещаете.
В частности, ваши тела могут постоянно разбираться на части, потому что ваши формы и размеры очень разные, пишет yourtango.com.
Если вы - старшая сестра среди своих братьев и сестер и чувствуете, что вашу младшую сестру постоянно осуждают - которая имеет форму Кендалл Дженнер, а ваша фигура больше соответствует дизайну Ким Кардашьян - скорее всего, вы не одиноки, поскольку исследования теперь показывают, что существует научный причина, по которой ваша младшая сестра весит меньше вас.
Как очередность рождения влияет на разницу в весе и размере между сестрами как в детстве, так и во взрослом?В исследовании более 26 000 шведских женщин, опубликованном в «Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения», исследователи обнаружили, что «у первенцев почти на 30 процентов больше шансов иметь избыточный вес, а у их младших братьев и сестер - на 40 процентов больше».
Эти результаты, по-видимому, подтверждают аналогичные исследования братьев, которые показали, что первенцы мужского пола «не только с большей вероятностью будут тяжелее, но и с большей вероятностью разовьются высокое кровяное давление и инсулинорезистентность, чем их младшие братья».
Кроме того, авторы исследования предполагают, что эти результаты могут объяснить рост ожирения во всем мире.
По их мнению, по мере того, как все меньше пар предпочитают иметь более одного ребенка, соотношение детей, рожденных с 30-40-процентной вероятностью избыточного веса, увеличивается среди всего населения.
Хотя это может звучать так, как будто первенцам суждено быть толстыми, новое исследование не предназначено для осуждения или позора. Скорее, он дает возможный ответ на вопрос, почему у вас и вашей сестры такие разные типы телосложения, и почему для любого из вас кажется невозможным достичь желаемого противоположного типа телосложения (поскольку трава часто кажется более зеленой между сестрами).
Осознание того, что ваши различия в весе и размере не имеют ничего общего с тем, что вы лучше или хуже, или более или менее дисциплинированно, можно использовать в качестве трамплина, с которого можно успокоить затяжное соперничество между братьями и сестрами .
Интересно, что это исследование не ссылается на генетику как на предполагаемую причину этих различий в весе между братьями и сестрами.
Вместо этого причина, по которой ваш порядок рождения влияет на ваш будущий вес, связана с маткой вашей матери.
«Во время первой беременности у женщины кровеносные сосуды плаценты узкие», - говорят исследователи. «И эта информация привела к гипотезе о том, что первенцы подвергаются внутриутробному компромиссу, который перепрограммирует метаболизм и регуляцию жира».
Это приводит к тому, что у первенцев метаболизм ниже, чем у их младших братьев и сестер.
Это исследование показывает, что даже в утробе матери окружающая среда играет ключевую роль в определении того, будет ли у человека избыточный вес.
Итак, что положительно, теперь у вас есть возможное объяснение того, почему вы и ваши братья и сестры так различаются по форме, а также некоторая дополнительная мотивация для поиска диеты или программы упражнений, которая нацелена на ваши конкретные метаболические потребности.
К тому же, когда в следующий раз кто-то спросит: «Почему ты не такая худая, как твоя младшая сестра?» вы можете заставить их почувствовать себя неловко, ответив: «Из-за моей мамы».
Потому что, как всегда (в основном) говорил Фрейд, если это не что-то одно, то это ваша мать ...