График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство

ЧСС - важный показатель того, как работает наше сердце. Итак, какой должна быть ваша частота пульса в состоянии покоя и как ее проверить?
Наше сердце играет большую роль в повседневном функционировании нашего тела, поскольку оно отвечает за перекачку крови и кислорода. Заботясь о здоровье сердечно-сосудистой системы, важно обращать внимание на частоту сердечных сокращений. Пульс в состоянии покоя - это количество ударов сердца в минуту, когда кто-то неактивен. Легко определить вашу частоту пульса в состоянии покоя, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше.
Какой должна быть частота пульса в состоянии покоя?
По данным NHS, у большинства взрослых частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.
Однако чем лучше человек физически развит, тем ниже его частота пульса в состоянии покоя.
На веб-сайте NHS добавлено: «Обратитесь к терапевту, чтобы проверить, если вы считаете, что ваш пульс постоянно выше 120 ударов в минуту или ниже 40 ударов в минуту, хотя это может быть просто нормальным для вас».
Согласно данным Medical News Today, нормальная частота пульса в состоянии покоя у детей различается:
- До 1 месяца - от 70 до 190 ударов в минуту (уд / мин)
- От 1 до 11 месяцев - от 80 до 160 ударов в минуту
- От 1 года до 2 лет - от 80 до 130 ударов в минуту
- От 3 до 4 лет - от 80 до 120 ударов в минуту
- От 5 до 6 лет - от 75 до 115 ударов в минуту
- От 7 до 9 лет - от 70 до 110 ударов в минуту
- Более 10 лет - от 60 до 100 ударов в минуту
Как вы можете проверить частоту пульса в состоянии покоя?
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя измеряется путем подсчета количества ударов сердца в неподвижном состоянии.
Чтобы проверить свой пульс в состоянии покоя, вы можете использовать пульсометр или, в качестве альтернативы, проверить свой пульс.
Британский фонд сердца (BHF) объясняет, что для этого вы можете выставить одну руку так, чтобы смотреть на ладонь.
Поместите подушечки первых двух пальцев другой руки на внутреннюю сторону запястья у основания большого пальца и слегка надавите.
Если вы не чувствуете пульс, нажмите немного сильнее и проверьте примерно 30 секунд, чтобы убедиться, что он ровный или нет.
Подсчитайте количество ударов через 60 секунд или подсчитайте количество ударов за шесть секунд и умножьте его на 10, чтобы определить частоту пульса в состоянии покоя в ударах в минуту (уд / мин).
BHF объясняет, что если ваш пульс кажется нерегулярным, проверяйте его в течение полных 60 секунд.
Нерегулярный сердечный ритм или пульс, а также любые другие проблемы следует проконсультироваться с врачом, чтобы проверить, указывает ли это на проблему со здоровьем, такую как аритмия.
Какой должна быть ваша целевая частота пульса по возрасту?
Как правило, максимальная частота пульса зависит от возраста, и один из способов ее решить - это вычесть ваш возраст из 220.
Целевая частота пульса обычно составляет от 50 до 70 процентов максимальной частоты пульса при умеренной интенсивности упражнений.
В целом, BHF говорит, что люди должны стремиться тренироваться с частотой сердечных сокращений между этими двумя цифрами.
Но обстоятельства у всех разные, и для любого человека с сердечным заболеванием важно проконсультироваться с врачом, прежде чем выполнять какие-либо новые упражнения.
Вот диаграмма целевой частоты пульса в зависимости от возраста, согласно Американской кардиологической ассоциации:
Возраст: 20 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 100-170 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 200 ударов в минуту
Возраст: 30 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 95-162 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 190 ударов в минуту
Возраст: 35 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 93-157 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 185 ударов в минуту
Возраст: 40 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 90-153 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 180 ударов в минуту
Возраст: 45 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 88-149 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 175 ударов в минуту
Возраст: 50 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 85-145 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 170 ударов в минуту
Возраст: 55 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 83-140 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 165 ударов в минуту
Возраст: 60 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 80-136 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 160 ударов в минуту
Возраст: 65 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 78-132 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 155 ударов в минуту
Возраст: 70 лет
Целевая зона ЧСС 50-85%: 75-128 ударов в минуту
Средняя максимальная ЧСС , 100%: 150 ударов в минуту
Источник: express.co.uk