У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года

Солнце находится в знаке зодиака Рак, а новолуние состоится на этой неделе. Происходят хорошие вещи, и для многих знаков зодиака настало время идей.
Это отличная неделя для Тельца, Рака и Весов, и хотя это может быть мощное время для всех знаков зодиака, у этих троих будет отличная неделя по сравнению с остальными.
Мы прошли через фейерверки и мегапраздники, праздничные барбекю и это ощущение лета, которое действительно проникает в наши кости - и теперь это официально: лето здесь , жара, и астрологически мы готов ко всему этому, пишет yourtango.com.
Интересные вещи, которые нужно знать об этой неделе: у нас темное Новолуние в Раке, которое наступит в пятницу, 9 июля, - хорошо для снятия стресса и лучше для вдохновения.
Мы также смотрим на Меркурий в Раке в воскресенье, 11 июля , что должно сделать наши разговоры весьма интересными и открывающими глаза.
И хотя мы начинаем ощущать присутствие Льва, мы должны помнить, что мы все еще в Раке, и с этим знаком приходит чувствительность, самоанализ и немного таинственности.
В общем, это должна быть очень творческая и наполненная мыслями неделя, которая для некоторых может превратиться в блестящий трамплин для новых замечательных впечатлений.
У кого будет отличная неделя?
3 знака Зодиака, у которых с 5 июля 2021 года начнется отличная неделя:
Телец (20 апреля - 20 мая)Всю неделю можно считать тревожным звонком для вас, Телец, и в основном это касается вашего собственного самосознания.
Есть хороший шанс, что вы оставили себя в прошлом ... плохой привычкой, которая сохраняется на всю жизнь; где-то по ходу дела вы начали сомневаться в своей удивительности - вы подкупились чужим негативным представлением о том, кто вы есть.
На этой неделе что-то сломается внутри вас - и это вполне может стать точкой невозврата.
Вы не только сбросите оковы чужого плохого мнения о вас, но и превратитесь в того, кто никогда больше не поверит ненавистникам - пусть они уйдут в прошлое вместе с остальным мусором.
Эта неделя освободит вас от заботы о том, что о вас думают другие, и это, друг мой, и есть настоящая свобода. Запомни мои слова.
Рак (21 июня - 22 июля)Это ваш сезон, и прямо сейчас вы чувствуете силу - в уме, теле и духе. В вас есть определенная уверенность, и она заставляет вас искать для себя лучший путь.
В течение недели вы собираетесь идти вперед и СДЕЛАТЬ некоторые из вещей, от которых вы слишком долго воздерживались. Это неделя, когда вы материализуете и проявляете свои самые большие желания.
Тяга Льва усиливает ваше бесстрашие, и теперь есть часть вас, которая не хочет прекращать удовлетворять эти потребности.
Вы знаете, что необходимо в вашей жизни - на этой неделе вы можете ожидать улучшения своего здоровья и благополучия, изменив свой рацион.
Духовно вы здоровы; вы чувствуете себя в мире и единстве с природой и вашим ближайшим окружением. Что замечательно в этой неделе, так это чувство «способности».
Вы можете это сделать, вы знаете, что можете ... и вы определенно сделаете это. Молодец, Рак!
Весы (23 сентября - 22 октября)Вот интересный и не очень известный факт для вас, Весы: на этой неделе вы будете под влиянием кометы Веста, которая очень скоро войдет в ваш знак.
Что вот-вот произойдет, так это то, что ваши глаза внезапно откроются на все вещи в вашей жизни, которые могут вас сбить.
Прямо на ваших глазах вы увидите, что не так в ваших отношениях, образе жизни, привычках в еде ... и хотя это может не показаться задатками `` Великой недели '', дальше будет твердый план. , созданный вами, призванный устранить эти недостатки и сделать из них что-то отличное.
Да, то, что вы можете заметить как отрицательное, на этой неделе станет скачком для решений и новых начинаний.
Здесь ничего не потеряно - но из прошлых знаний приходит мудрость настоящего и способность работать на шкале в ваших интересах. Исправляйте ошибки, Весы, - как только вы.