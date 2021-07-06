С кем сейчас Тимати?
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С кем сейчас Тимати?

3:00:597/6/2021,Ирина НоваяФото: timatiofficial
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С российской моделью Анастасией Тимур провёл вместе 6 лет. На момент расставания ей было 24.

У 37-летнего исполнителя двое детей – дочь Алиса от участницы конкурса «Мисс Россия – 2012» Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой
У 37-летнего исполнителя двое детей – дочь Алиса от участницы конкурса «Мисс Россия – 2012» Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой

Выпускник четвёртой «Фабрики звёзд» Тимур Юнусов знаком россиянам под псевдонимом «Тимати». Исполнитель ярких хитов не остановился на звёздной карьере и основал группу компаний «Black Star». Под этим лейблом выходит одежда и музыка, существуют бургерные, автомойка, картинг, клуб киберспорта, и это далеко не полный список достижений Тимура как бизнесмена.

У 37-летнего исполнителя двое детей – дочь Алиса от участницы конкурса «Мисс Россия – 2012» Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Последняя, как и Алёна, была второй после «Мисс России», только уже в 2014-м.

Популярность Тимура заставляет поклонников держать его личную жизнь под пристальным вниманием. А следить есть за чем: за последние пару месяцев сердечные дела исполнителя, связанные с участием в шоу «Холостяк», неоднозначны.

Анастасия Решетникова

С российской моделью Анастасией Тимур провёл вместе 6 лет. На момент расставания ей было 24. В сентябре 2020-го она опубликовала пост в «Инстаграм». Там Анастасия выражала Тимуру благодарности за время, проведённое вместе, и выражала надежду, что сына Ратмира они воспитают в родительском тандеме.

Катерина Сафарова

Осенью 2020-го Тимур принял участие в популярном шоу «Холостяк», которое призвано помочь звездным холостякам с выбором спутницы жизни. Тимур сделал выбор не сразу, фаворитки передачи несколько раз менялись. И вот, в конце мая 2021-го избранницей стала 22-летняя модель Катерина Сафарова. Тимур подкрепил своё решение дорогим подарком: кольцом, чью стоимость в прессе оценивают примерно в 22 миллиона рублей.

4 июня Тимур появился на церемонии «Муз-ТВ» в сопровождении Екатерины. Пара с удовольствием позировала перед камерами, демонстрируя нежные отношения. Накануне исполнитель познакомил Екатерину со своими родителями и дочкой Алисой.

В середине июня 2021-го Екатерина сообщила у себя в соцсетях, что вернулась в Испанию, где много лет жила вместе с родителями-эмигрантами. Поклонники сразу заговорили о расставании с Тимуром. В их рядах зазвучало мнение, что именно ради отношений Екатерина оставалась в Москве. Сама модель эту версию не подтвердила, объяснив своё нахождение в России рабочими контрактами.

Мария Вебер

Как только Екатерина добралась до Испании, издание «Стархит» проследило за социальными сетями Тимура и сочинской модели Марии Вебер. Оказалось, 25 июня и Мария, и Тимур выложили на своих страницах ролики, как отдыхают на воде в Строгино. Совместных видео не было, поэтому совпадение отдыха Марии и Тимура в сопровождении дочери Алисы может быть только предположением прессы.

Мария Вебер долгое время была фавориткой шоу «Холостяк» с участием Тимура. Несмотря на то, что модель не стала победительницей шоу, после первого сезона её видели отдыхающей с Тимуром на Мальдивах.

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