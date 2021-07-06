Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?

6:30:487/6/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Температура воздуха ночью +17, +22 °С, по северо-западу +10, +15 °С, днем +28, +33 °С, по северо-западу +20, +25 °С.

Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с
Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с
Метеорологическая обстановка от МЧС на 6 июля 2021 года: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22 °С, по северо-западу +10, +15 °С, днем +28, +33 °С, по северо-западу +20, +25 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 06.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. С 06-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
Что точно указывает на то, что ваш телефон прослушивают
Аршавин предложил кандидатуру на смену Черчесову
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
Россиянам раскрыли простейший способ лишиться квартиры
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Ученые раскрыли ранние признаки заражения коронавирусом
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
погодажарагроза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПринесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
6:30:48 7/6/2021
Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
БердскСильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
5:45:42 7/6/2021
Сильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
5:05:12 7/6/2021
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
5:00:41 7/6/2021
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
4:00:16 7/6/2021
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
3:40:29 7/6/2021
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
С кем сейчас Тимати?
3:00:59 7/6/2021
С кем сейчас Тимати?
Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля
2:15:34 7/6/2021
Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля
Неожиданное открытие: порядок рождения ребенка в семье влияет на его вес
2:00:17 7/6/2021
Неожиданное открытие: порядок рождения ребенка в семье влияет на его вес
Что случилось, когда я на год отказалась от кофеина
1:00:08 7/6/2021
Что случилось, когда я на год отказалась от кофеина