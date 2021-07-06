Метеорологическая обстановка от МЧС на 6 июля 2021 года: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22 °С, по северо-западу +10, +15 °С, днем +28, +33 °С, по северо-западу +20, +25 °С.Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 06.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. С 06-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
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Температура воздуха ночью +17, +22 °С, по северо-западу +10, +15 °С, днем +28, +33 °С, по северо-западу +20, +25 °С.
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