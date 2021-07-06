Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 июля 2021 в России и мире

• Всемирный день поцелуя (World Kiss Day, Kissing Day)
• Праздник иконы Божией Матери Владимирской
• День рождения американского доллара
• День сплетения венков
• Собор Владимирских святых
• День рождения Далай-ламы XIV
• День памяти мученицы Агриппины Римляныни
• День финансовой службы МВД РФ
• Всемирный день зоонозных заболеваний (World Zoonoses Day)
• Всемирный день кардиолога
• День жареной курицы (National Fried Chicken Day) - США
• День столицы (День Нур-Султана) - Казахстан
• День посадки деревьев - Чили
• День чехла от зонта (Umbrella Cover Day) - США
• День рождения первого президента - Казахстан
• День учителя - Перу
• Праздник лета и поэзии, День Эйно Лейно (Eino Leino paiva) - Финляндия
• День ролла (National Hand Roll Day) - США
• День виртуальных объятий с виртуальным помощником (Virtually Hug A Virtual Assistant Day) - США
• День памяти Яна Гуса (Jan Hus Day) - Чехия
• День управления воздушным движением (National Air Traffic Control Day) - США
• День обеда с вашим веб-мастером (Take Your Webmaster To Lunch Day) - США
• День независимости - Коморские острова
• День государственности - Литва
• Праздник «Сан-Фермин» в Памплоне (Fiesta of San Fermin) - Испания
• Карнавальный вторник (Carnival Tuesday) - Сент-Винсент и Гренадины
• День независимости - Малави
• День единства (Unity Day) - Замбия
• Праздник совета арики (Ra o te Ui Ariki) - Острова Кука
• День битвы при Фредерисии (Battle of Fredericia Day) - Дания
• Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра, Александра
• Аграфена Купальница (Лютые коренья)
Важные события
1803 учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.
1912 в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.
1918 в Москве подняли вооружённое восстание левые эсеры.
1923 официально вступили в силу решение о создании СССР и Конституция СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства).
1926 в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи).
1928 в Москве завершился один из первых политических процессов («Шахтинское дело») по обвинению горных инженеров Донбасса в саботаже.
1929 морские испытания летающей лодки Ш-1 В. Б. Шаврова.
1933 начат автопробег Москва – Каракумы – Москва.
1935 ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под руководством Н. Н. Зубова и Г. А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна (6 июля – 27 сентября).
1936 на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
1941 Постановление ГКО СССР об ответственности за распространение слухов и паникерство.
1942 первый полёт самолёта Як-7ДИ – прототип серийного истребителя Як-9.
1982 90 человек погибли в результате катастрофы самолёта Ил-62 близ Москвы.
1987 открытие XV Московского кинофестиваля.
2003 с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов – кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.
2009 в столицу Российской Федерации прибыл с официальным визитом президент США Барак Обама.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend