Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть
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Пьяная пассажирка испинала ногами глухонемого водителя из-за проезда в 207 рублей в Новосибирске. Видео скандала попало в сеть

10:53:027/6/2021,София МальцеваФото: стоп-кадр с видео
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Известно, что поездка закончилась в Дзержинском районе, судя по всему водитель ее в конце выпустил так и не получив денег.

Пассажирка вела себя неадекватно

Жительница Новосибирска, не желая платить за поездку, отпинывалась от водителя такси и оскорбляла его из-за инвалидности.

- Идиот, недоношенный, конченый, - и другие неприятные оскорбления высказала пассажирка такси глухонемому водителю, не желая при этом расплачиваться за проезд.

Видео происшествия появилось в группе АСТ-54 в соцсети “ ВКонтакте”. Видео снимал сам таксист, который не выпускал пассажирку, пока она не заплатит. На такой арест женщина отреагировала неадекватно и даже пыталась пнуть водителя.

- Цена за поездку составила всего 207 рублей, однако женщина, от которой по словам перевозчика, пахло алкоголем, не посчитала нужным заплатить и эту сумму. Дебоширка ударила его несколько раз ногой, что вынудило мужчину открыть двери и выпроводить её - сообщает “АСТ-54”.

Известно, что поездка закончилась в Дзержинском районе, судя по всему водитель ее в конце выпустил, так и не получив денег.

В комментариях не остались равнодушными к такому хамскому поведению сибирячки:

- Вроде лет ей уже немало. Обычно мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один - её случай. Водителя жаль, и так жизнь - не сахар, а она вызвала гнев и отвращение.

- Я ездил с этим мужиком, абсолютно нормальный водитель!

- Человек работает сутками. И на тебе - счастье привалило. Морально тяжело потом дорабатывать смену. Дали бы номер карты. Искренне хочется помочь хоть по 100 рублей. Не жалко. А поддержать человека бы хотелось хоть так кроме комментариев.

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