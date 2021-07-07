Чистые поздравления и открытки в день Ивана Купалы для каждого на 7 июля

День Иванов — праздник древний,
Память предков в нём живет,
Пусть и город и деревня
В наш вольется хоровод.
Самая макушка лета —
Буйство зелени, цветов.
Будем вместе до рассвета
Хороводить у костров.
Будем петь и танцевать,
И вдоль берега реки
До рассвета проплывать
Будут девичьи венки.
Коль душа устала,
Грусти полон взор,
На Иван Купала
Ты зажги костёр!
Прыгни через пламя,
Пусть грехи сгорят.
Радостными днями
Боги наградят!
***
С праздником Ивана Купалы,
Желаю, чтоб глаза ваши сияли!
Чтобы в жизни было все прекрасно,
Чтобы счастье радовало ежечасно!
Пусть солнце освятит природу,
Подарит процветание роду,
Иван Купала озарит добром,
Тепло и радость принесет в наш дом!
Купальской ночи волшебство,
Трава в медовых росах,
Венки уносит вдаль судьба,
Цветы в девичьих косах.
Кружится жизни хоровод,
Взлетают пары над костром
Очистит пусть Купала их
От бед и зла своим огнем.
В лесной глуши, вдали от глаз
Папоротник цветет,
Иван Купала пусть к цветку
Во сне вас приведет.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru