Необычайные поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи для каждого верующего

В Рождество Иоанна Предтечи
Зажгутся в церкви свечи.
Покаемся Крестителю
И Христу Спасителю.
Праздник длится один день,
Не любит Иоанн Креститель — лень.
Обязательно встаем —
На богослужение идем.
Рождество Иоанна Крестителя
Отмечают в июле, седьмого.
Для кого-то он был повелителем,
Мог заставить молиться любого.
Этот день раньше был языческим
Только день был Ивана Купала.
А сейчас он церковно-классический,
День Крестителя Иоанна.
Аскетом в пустыне, презрев торжество,
Жил тот, кто Христа предсказал появленье,
Иоанна Предтечи пришло Рождество,
Того, кто святые свершал омовенья.
Иоанна Крестителя праздник сегодня,
Мы память о нем на века сохраним,
Всем миром христианским пророка Господня
Молитвой блаженною тихо почтим.
Апостол церкви, Иоанн,
Подарит в праздник благодать!
В чудесный праздник Рождества,
Друг друга будем поздравлять.
Водой умоемся святой,
Накроем стол большой с вином,
Попросим здравия у Бога,
Всех поздравляю с Рождеством!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru