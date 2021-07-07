Необычайные поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи для каждого верующего
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07.07
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Необычайные поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи для каждого верующего

8:35:157/7/2021Фото: bipbap.ru
0

подзаг

Рождество Иоанна Предтечи

В Рождество Иоанна Предтечи
Зажгутся в церкви свечи.
Покаемся Крестителю
И Христу Спасителю.

Праздник длится один день,
Не любит Иоанн Креститель — лень.
Обязательно встаем —
На богослужение идем.

Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Крестителя
Отмечают в июле, седьмого.
Для кого-то он был повелителем,
Мог заставить молиться любого.

Этот день раньше был языческим
Только день был Ивана Купала.
А сейчас он церковно-классический,
День Крестителя Иоанна.

Рождество Иоанна Предтечи

Аскетом в пустыне, презрев торжество,
Жил тот, кто Христа предсказал появленье,
Иоанна Предтечи пришло Рождество,
Того, кто святые свершал омовенья.

Иоанна Крестителя праздник сегодня,
Мы память о нем на века сохраним,
Всем миром христианским пророка Господня
Молитвой блаженною тихо почтим.

Рождество Иоанна Предтечи

Апостол церкви, Иоанн,
Подарит в праздник благодать!
В чудесный праздник Рождества,
Друг друга будем поздравлять.

Водой умоемся святой,
Накроем стол большой с вином,
Попросим здравия у Бога,
Всех поздравляю с Рождеством!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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