10 июля – Желтое Новолуние в Раке: Магические ритуалы на самого главное Новолуние года

В ночь на 10 июля 2021 года землян ожидает Жёлтое Новолуние. Его название вовсе не говорит о цвете лунного диска, он останется тёмным скрытым от глаз. Жёлтым называют то Новолуние, которое ближе всего находится ко дню летнего Солнцестояния. В 2021 году оно состоялось 21 июня. Сила самого длинного в году дня влияет на все ближайшие астрономические события, в том числе Новолуние.
Луна встанет на одну прямую с Землёй и Солнцем, скрыв свою светлую сторону, 10 июля в 4:16 по московскому времени. Для жителей Новосибирска явление достигнет пика уже после рассвета, в 8:16. В это время последние в цикле лунные сутки, 29-е по счёту, сменятся на 1-е в новом лунном месяце.
Особенности Новолуния
Жёлтое Новолуние всегда конфликтное, так как максимум солнечной энергии вступает в противоречие с чёрной ночью, присущей Новолунию. Аура небесного разлада будет влиять на людей за три дня до Новолуния и три дня после. Поэтому неделя с 7 по 13 июля может стать нелёгкой. Но подготовленный человек сможет извлечь пользу из Жёлтого Новолуния.
В момент смены лунных суток спутница Земли будет визуально находиться в созвездии Рака. Этот знак отвечает за отношения в семье и «погоду в доме». Суть Жёлтого Новолуния может сталкивать интересы членов семьи. Поругаться можно будет даже из-за мелочей. Но сила воли поможет обуздать влияние небесных энергий. Спокойствие, доброжелательность и терпение – то, чем нужно вооружиться на время Новолуния.
Энергетическое влияние
Состояние здоровья в ближайшие к Новолунию дни может ухудшиться, но не критически. Недомогания пройдут, как только молодой месяц начнёт прибывать. Мужчинам пережить Новолуние сложнее. Руководствуясь разумом, они часто оставляют влияние природных энергетик без внимания. В результате вялость и усталость Новолуния могут сбить мужчину с толку.
Новолунию не подходят ритуалы на умножение денег или исцеление. Любовная магия тоже не будет эффективной. Лучшим выбором для Жёлтого Новолуния станут обряды, призванные улучшить отношения в семье.
Ритуал 1
Накануне Новолуния на рассвете нужно набрать несколько небольших пучков травы – по числу членов семьи. Каждый из пучков перевязывают ниткой, выдернутой из ношеной одежды каждого из них.
В ночь Новолуния пучки располагают вокруг жёлтой горящей свечи. Затем вокруг пучков обводят по кругу белую нить со словами:
«Борются на небе Солнце-молодец да Луна-девица, борются на глазах у деток-звёзд. А борьба та на забаву, на радость, любовь да долголетие»
После свечку гасят, а белой ниткой обвязывают все пучки трав в один. Его после ритуала можно оставить в ветвях деревьев или пустить в водоём. Главное – не сжигать.
Ритуал 2
Перед Новолунием заготавливают несколько нитей разного цвета по числу членов семьи. Из них ночью плетут одну, по принципу косички, со словами:
«Черна Луна, ссоры да печаль у семьи забери. Злато Солнце радостью да крепостью семью одари»
Полученную плетёнку разрезают на несколько кусочков, каждый из которых незаметно пришивают к подушкам, где спят члены семьи.