Искренние слова в Глобальный день прощения для каждого: Открытки, чтобы попросить прощения у родных

Прощенье нелегко просить,
Но все ж, прошу меня простить,
За слезы, грубость и печаль,
За сказанное невзначай,
За то, что сделано не так,
Серьезный грех или пустяк...
Прошу, обиды не таить,
Прошу, меня за все простить.
К чему друг друга осуждать,
Ведь Бог учил нас всех прощать!
***
Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Я искренне прошу прощенья
За все обиды, что порой
В житейских буднях наносила,
Зла не имея за душой.
Я искренне прошу прощенья
За всё намеренное зло,
За всё, что ранило Вам сердце
И огорченье принесло.
Пусть не страдают наши души
Под грузом мелочных обид.
Простите мне, как я прощаю,
И пусть Господь нас всех простит.
Простим друг другу все обиды,
Оставим в прошлом их, друзья!
Забудьте ссоры, огорчения
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
А их самих в ответ простим.
Во всем сегодня повинимся,
Обиду в сердце не таим.
Красоты, любви, добра!
Радости, душевного тепла!
Успехов в честь святого дня!
Источник: pozdravok.ru