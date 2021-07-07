Принцесса Диана постарела бы изящно и делала бы себе пухлые губы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Принцесса Диана постарела бы изящно и делала бы себе пухлые губы

5:00:127/7/2021,МЕЛАНИ КЕЙДАНАХ
0

Дина никогда не пила, каждый день занималась фитнесом. Что еще бы способствовало ее красивому старению?


Принцесса Диана постарела бы «очень изящно» благодаря хорошим привычкам в ее повседневной жизни, утверждают эксперты.
По словам модного эксперта, принцесса Уэльская любила вести здоровый образ жизни и следила за тем, чтобы оставаться в форме. Покойная королевская особа продолжала вдохновлять королевских поклонников на выбор моды даже после ее безвременной кончины в 1997 году.

В статье для Telegraph эксперты моды, которые работали с Дианой, оглянулись на ее культовую жизнь в преддверии того, что должно было стать ее 60-летием.

Дизайнер Джаспер Конран сказал: «Диана каждый день ходила в спортзал и не пила, поэтому она бы очень изящно постарела. Она бы внимательно посмотрела на эти пухлые светские лица и, вероятно, подумала бы, что лучше не делать этого».

Стилист высокой моды Сэм Макнайт повторил слова Конрана, добавив, что покойная принцесса хорошо выглядела.
-Диана любила хорошо выглядеть. И она усердно работала над этим из уважения как к себе, так и к публике. Она не была тщеславной. Все дело в том, чтобы оставаться здоровым и подтянутым, - говорит он.

Г-н Макнайт также подчеркнул способность Дианы быть лидером в поиске новых способов улучшения ее самочувствия.

-Она знала, что здоровье является ключом к уверенности и великолепной внешности. Она намного опередила свое время с альтернативными методами лечения и своим ежедневным режимом фитнеса и продолжала бы быть великим защитником благополучия, -  сказал он The Telegraph.

Принц Уильям и принц Гарри почтили жизнь и наследие Дианы на прошлой неделе, открыв статую в ее память.

Яркое событие произошло в четверг в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца, который считается одним из любимых мест принцессы Уэльской.

Из-за правил, касающихся коронавируса, присутствовали только два сына Дианы и ограниченный список гостей.

Уильям и Гарри показали статую в компании братьев и сестер Дианы, художника Яна Ранк-Бродли и дизайнера сада Пипа Моррисона.

Источник: express.co.uk

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
стилистпринцессавнешний видкоролевская семья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошо выглядела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чистые поздравления и открытки в день Ивана Купалы для каждого на 7 июля
5:04:41 7/7/2021
Чистые поздравления и открытки в день Ивана Купалы для каждого на 7 июля
Принцесса Диана постарела бы изящно и делала бы себе пухлые губы
5:00:12 7/7/2021
Принцесса Диана постарела бы изящно и делала бы себе пухлые губы
Новые вариантах лечения коронавируса открыли ученые
4:00:00 7/7/2021
Новые вариантах лечения коронавируса открыли ученые
Коронавирус будет больше похож на простуду, чем на грипп, уверены ученые
3:00:34 7/7/2021
Коронавирус будет больше похож на простуду, чем на грипп, уверены ученые
Вздутие живота: три симптома сигнализируют о серьезном заболевании
2:17:57 7/7/2021
Вздутие живота: три симптома сигнализируют о серьезном заболевании
Как синдрома пустого гнезда влияет на ваш брак: последствия могут быть печальными
2:00:41 7/7/2021
Как синдрома пустого гнезда влияет на ваш брак: последствия могут быть печальными
Причина развода Харламова и Асмус: почему рассталась звездная пара?
1:00:45 7/7/2021
Причина развода Харламова и Асмус: почему рассталась звездная пара?
10 июля – Желтое Новолуние в Раке: Магические ритуалы на самого главное Новолуние года
12:30:40 7/7/2021
10 июля – Желтое Новолуние в Раке: Магические ритуалы на самого главное Новолуние года
Светлые слова и открытки в Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года
12:15:15 7/7/2021
Светлые слова и открытки в Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года
Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен
11:20:06 7/6/2021
Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен