Принцесса Диана постарела бы изящно и делала бы себе пухлые губы

Принцесса Диана постарела бы «очень изящно» благодаря хорошим привычкам в ее повседневной жизни, утверждают эксперты.
По словам модного эксперта, принцесса Уэльская любила вести здоровый образ жизни и следила за тем, чтобы оставаться в форме. Покойная королевская особа продолжала вдохновлять королевских поклонников на выбор моды даже после ее безвременной кончины в 1997 году.
В статье для Telegraph эксперты моды, которые работали с Дианой, оглянулись на ее культовую жизнь в преддверии того, что должно было стать ее 60-летием.
Дизайнер Джаспер Конран сказал: «Диана каждый день ходила в спортзал и не пила, поэтому она бы очень изящно постарела. Она бы внимательно посмотрела на эти пухлые светские лица и, вероятно, подумала бы, что лучше не делать этого».
Стилист высокой моды Сэм Макнайт повторил слова Конрана, добавив, что покойная принцесса хорошо выглядела.
-Диана любила хорошо выглядеть. И она усердно работала над этим из уважения как к себе, так и к публике. Она не была тщеславной. Все дело в том, чтобы оставаться здоровым и подтянутым, - говорит он.
Г-н Макнайт также подчеркнул способность Дианы быть лидером в поиске новых способов улучшения ее самочувствия.
-Она знала, что здоровье является ключом к уверенности и великолепной внешности. Она намного опередила свое время с альтернативными методами лечения и своим ежедневным режимом фитнеса и продолжала бы быть великим защитником благополучия, - сказал он The Telegraph.
Принц Уильям и принц Гарри почтили жизнь и наследие Дианы на прошлой неделе, открыв статую в ее память.
Яркое событие произошло в четверг в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца, который считается одним из любимых мест принцессы Уэльской.
Из-за правил, касающихся коронавируса, присутствовали только два сына Дианы и ограниченный список гостей.
Уильям и Гарри показали статую в компании братьев и сестер Дианы, художника Яна Ранк-Бродли и дизайнера сада Пипа Моррисона.
Источник: express.co.uk