Препарат гепарин успешно лечит новые штаммы коронавируса
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Препарат гепарин успешно лечит новые штаммы коронавируса

10:10:387/8/2021Фото: pixabay.com
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Исследовательская группа определила новую цепь связывания на шиповом белке SARS-CoV-2.

Нужны альтернативные противовирусные стратегии для предотвращения распространения COVID-19 и лечения инфицированных людей
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Молекулы из того же семейства, что и антикоагулянтный препарат гепарин, могут мешать способности шипов вируса COVID-19 связываться с человеческими клетками. Это может быть использовано для лечения людей с тяжелыми последствиями вируса и любыми появляющимися вариантами, пишет medicalxpress.com.

Исследователь Захария Шуурс сказал, что исследовательская группа определила новую цепь связывания на шиповом белке SARS-CoV-2.

«Связывание шипового белка CoV-2 с гепарансульфатом (HS) на поверхности клеток обычно является первым шагом в каскаде взаимодействий, необходимых вирусу для инициирования инфекции и проникновения в клетку».

«Большинство исследований было сосредоточено на понимании того, как HS взаимодействует с рецептор-связывающим доменом (RBD) и сайтом расщепления фурином шипового белка вируса SARS-CoV-2, поскольку они обычно связывают различные типы лекарств, вакцин и антител».

«Мы определили новую цепь связывания в N-концевом домене (NTD), другую область шипа вируса, которая облегчает связывание HS. Это помогает лучше понять, как вирус инфицирует клетки. NTD также является частью белок-шип, который часто мутирует ".

«Некоторые антитела в крови, которые нейтрализуют вирусы, связываются с одной и той же областью NTD».

«Следовательно, нацеливание на NTD с помощью таких молекул, как гепарин (или миметиков гепарина), известного антикоагулянтного препарата, подобного HS, является возможной стратегией, чтобы остановить связывание вируса с клетками и их инфицирование».

Доктор Неха Ганди из Центра геномики и персонализированного здоровья QUT сказала, что вакцины от COVID19, хотя и добиваются успеха во всем мире, все еще далеки от широкого доступа.

«Нам нужны альтернативные противовирусные стратегии для предотвращения распространения COVID-19 и лечения инфицированных людей», - сказал д-р Ганди.

«Эпидемиологи считают, что постоянный низкий охват вакцинацией во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций».

«Варианты, вызывающие беспокойство, уже появились в Южной Африке, США, Индии и Бразилии. В этой связи настоятельно необходимы альтернативные противовирусные стратегии для предотвращения распространения COVID-19 и лечения людей с COVID-19».

«Большинство вариантов SARS-CoV-2 приобрели положительно заряженную мутацию в шиповом белке. Молекулы, такие как гепарин и его миметики, имеют отрицательный заряд, и поэтому эти молекулы можно использовать для лечения людей с тяжелыми эффектами вируса и любых появляющихся вариантов. "

«Наши исследования показывают, что молекулы, имитирующие трехмерную структуру гепарина с различным химическим составом серы, могут быть потенциальными противовирусными препаратами широкого спектра действия для COVID-19 и других новых вирусных угроз через прямое взаимодействие с самим вирусом».

В многонациональном исследовании «Доказательства предполагаемого сайта связывания гликозаминогликанов на N-концевом домене гликозилированного шипового белка SARS-CoV-2», опубликованном в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal , для подтверждения своих выводов использовались как вычислительные, так и экспериментальные методы.

Исследователи использовали суперкомпьютеры NCI Gadi и QUT Lyra, чтобы смоделировать, как HS и его ингибитор, такой как гепарин, будут взаимодействовать со спайковым белком.

Различные исследователи из Университета Квинсленда (гликохимия), Университета Кертина (иммунология), Zucero Pharmaceuticals и QUT концептуализировали исследование. Это компьютерное моделирование молекул, проведенное исследовательской группой QUT, проверило и подтвердило гипотезу о том, что гепарансульфат может образовывать мост между недавно идентифицированным сайтом связывания и другим сайтом на шипе, важным для заражения вирусом.

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