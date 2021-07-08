Препарат гепарин успешно лечит новые штаммы коронавируса

Молекулы из того же семейства, что и антикоагулянтный препарат гепарин, могут мешать способности шипов вируса COVID-19 связываться с человеческими клетками. Это может быть использовано для лечения людей с тяжелыми последствиями вируса и любыми появляющимися вариантами, пишет medicalxpress.com.
Исследователь Захария Шуурс сказал, что исследовательская группа определила новую цепь связывания на шиповом белке SARS-CoV-2.
«Связывание шипового белка CoV-2 с гепарансульфатом (HS) на поверхности клеток обычно является первым шагом в каскаде взаимодействий, необходимых вирусу для инициирования инфекции и проникновения в клетку».
«Большинство исследований было сосредоточено на понимании того, как HS взаимодействует с рецептор-связывающим доменом (RBD) и сайтом расщепления фурином шипового белка вируса SARS-CoV-2, поскольку они обычно связывают различные типы лекарств, вакцин и антител».
«Мы определили новую цепь связывания в N-концевом домене (NTD), другую область шипа вируса, которая облегчает связывание HS. Это помогает лучше понять, как вирус инфицирует клетки. NTD также является частью белок-шип, который часто мутирует ".
«Некоторые антитела в крови, которые нейтрализуют вирусы, связываются с одной и той же областью NTD».
«Следовательно, нацеливание на NTD с помощью таких молекул, как гепарин (или миметиков гепарина), известного антикоагулянтного препарата, подобного HS, является возможной стратегией, чтобы остановить связывание вируса с клетками и их инфицирование».
Доктор Неха Ганди из Центра геномики и персонализированного здоровья QUT сказала, что вакцины от COVID19, хотя и добиваются успеха во всем мире, все еще далеки от широкого доступа.
«Нам нужны альтернативные противовирусные стратегии для предотвращения распространения COVID-19 и лечения инфицированных людей», - сказал д-р Ганди.
«Эпидемиологи считают, что постоянный низкий охват вакцинацией во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций».
«Варианты, вызывающие беспокойство, уже появились в Южной Африке, США, Индии и Бразилии. В этой связи настоятельно необходимы альтернативные противовирусные стратегии для предотвращения распространения COVID-19 и лечения людей с COVID-19».
«Большинство вариантов SARS-CoV-2 приобрели положительно заряженную мутацию в шиповом белке. Молекулы, такие как гепарин и его миметики, имеют отрицательный заряд, и поэтому эти молекулы можно использовать для лечения людей с тяжелыми эффектами вируса и любых появляющихся вариантов. "
«Наши исследования показывают, что молекулы, имитирующие трехмерную структуру гепарина с различным химическим составом серы, могут быть потенциальными противовирусными препаратами широкого спектра действия для COVID-19 и других новых вирусных угроз через прямое взаимодействие с самим вирусом».
В многонациональном исследовании «Доказательства предполагаемого сайта связывания гликозаминогликанов на N-концевом домене гликозилированного шипового белка SARS-CoV-2», опубликованном в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal , для подтверждения своих выводов использовались как вычислительные, так и экспериментальные методы.
Исследователи использовали суперкомпьютеры NCI Gadi и QUT Lyra, чтобы смоделировать, как HS и его ингибитор, такой как гепарин, будут взаимодействовать со спайковым белком.
Различные исследователи из Университета Квинсленда (гликохимия), Университета Кертина (иммунология), Zucero Pharmaceuticals и QUT концептуализировали исследование. Это компьютерное моделирование молекул, проведенное исследовательской группой QUT, проверило и подтвердило гипотезу о том, что гепарансульфат может образовывать мост между недавно идентифицированным сайтом связывания и другим сайтом на шипе, важным для заражения вирусом.