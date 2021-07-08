Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020

В Российском футбольном союзе сообщили о том, что по согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принято решение о расторжении контакта с данным специалистом и его тренерским штабом.
РФС начинает поиски нового кандидата на должность главногь тренера сборной страны, об этом на сайте РФС сообщил президент Дюков.
- Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, - сообщил Александр Дюков, возглавляющий РФС.
Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений), - сообщают на сайте РФС.
Черчесов готовил сборную России на Евро-2020, где футболисты не смогли выйти из группы и показали наихудший результат. По мнению специалистов, решение об отставке Черчесова назрело и является честным по отношению ко всем.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о критике в отношении Черчесова. Журналист Василий Уткин посчитал, что за такую работу главному тренеру не должны платить "огромные деньги". Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной.