Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020
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Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020

9:06:087/8/2021Фото: Wikimedia Commons
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Он готовил сборную России на чемпионат Европы, где футболисты не смогли выйти из группы и показали наихудший результат. РФС ищет замену для подготовки к ЧМ-2022.

Черчесов больше не будет тренировать сборную России

В Российском футбольном союзе сообщили о том, что по согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принято решение о расторжении контакта с данным специалистом и его тренерским штабом.

РФС начинает поиски нового кандидата на должность главногь тренера сборной страны, об этом на сайте РФС сообщил президент Дюков.

- Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение  о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, - сообщил Александр Дюков, возглавляющий РФС.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений), - сообщают на сайте РФС.

Черчесов готовил сборную России на Евро-2020, где футболисты не смогли выйти из группы и показали наихудший результат. По мнению специалистов, решение об отставке Черчесова назрело и является честным по отношению ко всем.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о критике в отношении Черчесова. Журналист Василий Уткин посчитал, что за такую работу главному тренеру не должны платить "огромные деньги". Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной.

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