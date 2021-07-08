Известная актриса Татьяна Догилева заразилась коронавирусом после вакцинации

В больницу с коронавирусом попала российская актриса Татьяна Догилева.
Известно, что незадолго до этого она сделала прививку от ковидау. По словам врачей, болезнь протекает легко, актрисе ничего не угрожает. Скорую помощь к себе домой Татьяна Догилева вызвала в среду днем.
После вакцинации от коронавируса актриса поехала на один из курортов Кавказа, после возвращения домой Догилева почувствовала себя не очень хорошо.
Лечение актрисы проходит в 23-й больнице Москвы. По словам пациентки, она себя чувствует хорошо.
По словам специалистов, вакцинированные люди после заражения коронавирусом не подвергаются опасности возникновения осложнений и летального исхода.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области, по официальным данным, заболевают коронавирусом после вакцинации менее 1% пациентов.