Известная актриса Татьяна Догилева заразилась коронавирусом после вакцинации
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Известная актриса Татьяна Догилева заразилась коронавирусом после вакцинации

10:03:367/8/2021Фото: Скриншот
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По словам медиков, прививка не даст болезни вызвать серьезные осложнения в организме.

Татьяна Догилева попала в больницу

В больницу с коронавирусом попала российская актриса Татьяна Догилева.

Известно, что незадолго до этого она сделала прививку от ковидау. По словам врачей, болезнь протекает легко, актрисе ничего не угрожает. Скорую помощь к себе домой Татьяна Догилева вызвала в среду днем.

После вакцинации от коронавируса актриса поехала на один из курортов Кавказа, после возвращения домой Догилева почувствовала себя не очень хорошо.

Лечение актрисы проходит в 23-й больнице Москвы. По словам пациентки, она себя чувствует хорошо.

По словам специалистов, вакцинированные люди после заражения коронавирусом не подвергаются опасности возникновения осложнений и летального исхода.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области, по официальным данным, заболевают коронавирусом после вакцинации менее 1% пациентов.

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