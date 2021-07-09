Правильные поздравления на Курбан-байрам 20 июля 2021 для мусульман

Желаю исполнения всех ваших самых чистых надежд. Пускай Аллах поможет вам осуществить все ваши желания. Пускай вместе с праздником, смехом и радостью в ваши дома войдет здоровье, счастье, достаток, свет, любовь и благополучие. Желаю, чтобы ваши молитвы всегда были искренними и услышанными. С праздником Курбан Байрам!
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В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
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Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.
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Примите поздравления с чудесным праздником Курбан Байрам. Светлых вам помыслов, крепкой веры, любви, мудрости, счастья, покоя и радости в сердце. Пусть Аллах услышит молитвы, одарит ваш дом земными и небесными благами и хранит ваше счастье.
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Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
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Желаю доброго, счастливого, радостного и светлого праздника Курбан Байрама. Пусть будет достаток в твоём доме, пусть живёт отрада в твоей душе, пусть чистая молитва твоего сердца непременно будет услышана, пусть Аллах отведёт от тебя и твоей семьи все печали, пусть для тебя ярко сияет звезда надежды и любви.
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Поздравляю с праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы в вашей жизни было самое сильное — семья, самое светлое — помыслы, и самое настоящее — любовь. Будьте искренни, берегите родных и всегда имейте веру и надежду!
Источник: pozdravok.ru