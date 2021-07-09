"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам
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"Его глаза стали безумными": Заложница из маршрутки №11 Бердска рассказала, почему пьяный цыган размахивал черным ножом и угрожал пассажирам

2:15:437/9/2021,София МальцеваФото: klymenko-time.com
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" Женщина говорит шоферу “закрывайте дверь, она на автомате” - шофер вообще никак не отреагировал,"- рассказывает Наталья.

Цыган был во всем черном и с ножом

Стали известны подробности нападения неадекватного пассажира в маршрутке No11. Нападавшим оказался пьяный цыган с ножом, которым он угрожал пассажирам заставляя их молчать.

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась пострадавшая женщина, перед которой размахивал холодным оружием один из пассажиров. Она рассказала все детали истории: почему резко озверел мужчина, что он просил у матери и как он заставлял их молчать.

8 июля, около 11 утра, 48-летняя Наталья вместе со своей 9-летней дочкой решили отправиться на дачу. Для этого они выбрали маршрутку №11 и сели на конечной остановке маршрута.

Вместе с ними зашла 70-летняя бабушка, которая позднее оказалась матерью будущего злоумышленника. Позже сели еще две женщины. Все расселись по разным местам: Наталья с дочкой сразу за водителем, бабушка у двери, а женщины в середине салона.

Когда маршрутка проехала несколько остановок, зашли два “пьяных в стельку парня” - один русский, а второй цыган. Они сели за Натальей и стали выяснять отношения. Цыган был очень зол, он всячески толкал русского, ударял и сильно на него ругался. В итоге порвал ему майку.

- Моя дочь очень испугалась и начала плакать, мы сделали ему замечание, мол что вы делаете, тут ребенок сидит, - рассказывает Наталья.

Но это короткое замечание только привело цыгана в бешенство, его глаза налились, “стали безумными”, и тогда он достал из-за пазухи черный нож. Стоит отметить, что он и так был во всем черном: черная рубашка, брюки и обувь. Его образ уже вызывал тревогу, а когда он разозлился и стал кричать “Молчать всем!” размахивая при этом ножом, то стало безумно страшно.

В таком напряжении пассажиры ехали до следующей остановки. Когда маршрутка остановилась, то разъяренный мужчина заставил всех оставаться на местах, а сам вышел с русским парнем, зашел за транспорт, где они продолжили драться. Используя момент, пассажиры надеялись, что водитель резко даст газу, но он оставался “безразличным”.

- Женщина говорит шоферу: “закрывайте дверь, она на автомате” - шофер вообще никак не отреагировал,- добавляет Наталья.

С угрозами в сторону приятеля “ Я и моя братва найдем тебя и разберемся” цыган вернулся в салон, и с такой силой вытолкнул двух женщин из транспорта, что одна из них упала. Скорее всего, они-то и вызвали полицию.

- А нам, угрожая ножом, сказал: оставаться на месте и молча ехать, - добавляет очевидица.

В напряжении они проехали до остановки “Школа”, на которой зашли одна женщина и мужчина. Цыган в этот момент разговаривал со своей матерью по-цыгански. В разговоре он просил у своей матери денег на дорогу до Черепаново, на что она ему отвечала отказом.

- Когда мы с моей дочкой поняли, что он успокоился, то использовали момент и вышли на следующей остановке. Больше я ребенка не отпущу ездить на этом маршруте, - заключила Наталья.

Напоминаем, “Курьер. Среда. Бердск” сообщали, в маршрутке No11, следующей от микрорайона Северный до железнодорожного вокзала вчера около 11 часов случился скандал. На остановке у дома No35 на ул. Попова в салон сел мужчина, у которого с утра было настроение поругаться.

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