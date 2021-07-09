По четыре часа ждут госпитализации в ковидный госпиталь ЦГБ Бердска зараженные коронавирусом: Очередь толпится до 4 утра - едут по "скорой" и на такси

Вчера, 8 июня, в приемном отделении ковидного госпиталя Бердска на улице Попова была большая очередь больных. «Курьер. Среда. Бердск» об этом сегодня, 9 июля, рассказала жительница нашего города Ирина.
- Мой родственник по направлению от врача поехал в пульмонологию, сильное поражение лёгких, врач сказала, что нужна госпитализация. Скорую помощь вызывать не стали, потому что доктор предупредила, что скорые заняты, мы быстрее доедем на такси. Так мы и сделали. Приехали на такси в приемное отделение на Попова, а там оказалась очередь. В результате больной человек 4 часа просидел в приемном покое, его осмотрел врач, назначил лечение и отправил домой. Представляете, как больному высидеть 4 часа? Было очень много людей,- рассказала бердчанка.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 9 июля, отправился в ковидный госпиталь. Нам повезло, в приемном покое было всего 4 человека.
Двух молодых мужчин привезла скорая помощь, пенсионер приехал на такси, женщина тоже приехала на такси. Все с положительным тестом на коронавирус. Одного пациента доктор принимает примерно 30 минут.
Дежурная врач сказала, что вчера просто был какой-то наплыв людей, доктор принимал пациентов до 4 утра.
- Понимаете, к нам идут, едут и везут. Мы же не можем отправить человека, не оказав помощь. Вчера было очень много людей. Доктор принимает сначала самых тяжелых, потом по общей очереди. К нам привозит скорая помощь, привозят родственники с направлениями, приходят и сами. Ночью приходят. Это же больные люди, мы не можем их оттолкнуть, - рассказала доктор. Девушка в маске, защитном костюме, выходит в приемное отделение, спрашивает у пришедших, что у них, рассаживает в очередь.
Здесь не выдают лекарства и не проводят тестирование. Поэтому проходить обследование надо в поликлинике. Мужчина болеет уже несколько дней, температура 39 постоянно, сильный кашель и одышка. Тест положительный. Лекарства не помогают. Скорая помощь привезла в больницу. В приемном отделении ждет 30 минут. Пожилой мужчина болеет две недели, температура то поднимается, то падает. Сделал тест и КТ в платной клинике, ездил в «Санитас» в Искитим, доктор в красной зоне поликлиники Бердска направила в больницу, при кашле идет кровь. Он второй в очереди. Подошла женщина, температура, кашель, с трудом может стоять, тест положительный. Лекарства выдали, ничего не помогает, хуже с каждым днем, рентген не делали в поликлинике, пришла в ковидный госпиталь сама, потому что совсем плохо, а помочь никто не может. Доктор сказала, что примут и посмотрят.
Женщина принесла передачу маме, которую вчера госпитализировали.
- У меня сегодня все признаки ковида, назначьте мне лечение. Ведь вчера вы людям расписывали, как и чем лечиться, напишите мне тоже, я буду знать, куплю лекарства,- просит дама.
- Вы поймите, мы не можем вам ничего написать, вы точно не знаете диагноз, лекарства очень дорогие. Вы, пожалуйста, идите в поликлинику, сдайте тест, вам выдадут лекарства, - говорит врач.
Мужчину с температурой госпитализируют, за стеклянными дверями видно, как его увозят на кресле. Доктор приглашает следующего.
- Очень много тяжелых больных, до 14 часов обход, врач к вам вряд ли выйдет, работы много. Если хотите, ждите до 14 часов, попробуем пригласить,- дежурный врач объясняет родственникам, которые хотят поговорить с лечащим врачом, может нужны какие-то лекарства и помощь.
- Больница полная. Вчера всех, кто болен без осложнений, отправляли лечиться домой, просто расписывали им как и чем лечиться. Уколы какие рассказывали. Это и правильно, если много тяжелых,- рассказал мужчина. Его родственника вчера госпитализировали.
- Страшно. Как врачи тут работают, не знаю,- вздыхает бердчанин.
Помощь нужна больнице. ВЫ коридоре приемного отделения стоят металлические стулья. На них очень холодно сидеть.
- Все частные клиники отказались от железных стульев, поставили обычные лавки. Где-то и мягкие. Но холодный металл - это опасно. Вчера тут люди сидели, от этих стульев только простынешь,- обратила внимание на мебель женщина, принесшая передачу больному. Но стоять больным коронавирусом очень трудно.