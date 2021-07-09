Уголовное дело завели на сбившего 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке Новосибирска водителя Audi Q7
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Уголовное дело завели на сбившего 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке Новосибирска водителя Audi Q7

5:23:477/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следователями полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Мужчину задержали

В отношении водителя автомобиля «Audi Q7», совершившего вчера наезд на ребенка 2016 г.р., следователями полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 9 июля.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Новосибирске.

- Женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с грудным ребенком, — сообщили в СК. — В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм.

Когда-то Кожемякин возглавлял КБУ Бердска.

Из-за широкого общественного резонанса дело из полиции передали в Следственный комитет. Разбирательство продолжается.

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