Уголовное дело завели на сбившего 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке Новосибирска водителя Audi Q7

В отношении водителя автомобиля «Audi Q7», совершившего вчера наезд на ребенка 2016 г.р., следователями полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 9 июля.
Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Новосибирске.
- Женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с грудным ребенком, — сообщили в СК. — В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм.
Когда-то Кожемякин возглавлял КБУ Бердска.
Из-за широкого общественного резонанса дело из полиции передали в Следственный комитет. Разбирательство продолжается.