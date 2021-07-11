Полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом

2:34:267/11/2021Фото: Кадр с видео
0

Полицейский применил табельное оружие, когда на пост с ножом пришел агрессивный местный житель.

В Грозном на полицейских напали с ножом

На стационарном посту, находящемся на въезде в Висаитовский район Грозного 9 июля в 17:35 произошло нападение местного жителя на сотрудников полиции.

Нападавший пытался нанести ножевые ранения одному из сотрудников, тому удалось увернуться, полицейский сделал предупредительный выстрел, после чего нанес ранение нападавшему, оказавшееся смертельным - тот скончался в больнице.

Во время дежурства на посту в Грозном находились 4 местных сотрудника и 6 командированных. Нападавшим оказался местный житель 1993 года рождения, который ранее не был замечен в противоправных действиях. Его проверяют на связи с экстремистскими организациями.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая в Новосибирской области полицейский застрелил при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Произошел непроизвольный выстрел из табельного пистолета, который пришелся в висок. Пострадавший скончался в больнице через два дня.

Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
За что отдыхающим на Черном море дают обидные прозвища
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сборной России не будет на Олимпиаде в Токио
«Папа нуждается в молитвах»: Юлия обратилась ко всем с просьбой
Кто может заразиться штаммом коронавируса «дельта плюс»
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
нападение на полицейскихмужчина с ножомсмертельный выстрел
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы поехали в командировку в Чечню?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения
2:20:51 7/11/2021
Как провести один из 4 запретных мусульманских месяцев Зуль-хиджа в 2021 года: Дата начала и завершения
Падали в обморок: Запертые в самолете без кондиционера пассажиры рейса Москва-Анталья открыли аварийный выход. Смотрите видео
2:04:28 7/11/2021
Падали в обморок: Запертые в самолете без кондиционера пассажиры рейса Москва-Анталья открыли аварийный выход. Смотрите видео
Мертвую 38-летнюю женщину нашли под окнами высотки в Новосибирске: Это вторая трагедия в той же общаге с начала июля
1:33:07 7/11/2021
Мертвую 38-летнюю женщину нашли под окнами высотки в Новосибирске: Это вторая трагедия в той же общаге с начала июля
Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время
1:20:43 7/11/2021
Что означает начало месяца Зуль-хиджа и что нужно делать в это особенное для всех мусульман время
БердскУбитая дорога на ул. Рогачева исчезает: Строительная техника уничтожила въезд в Южный микрорайон
1:10:37 7/11/2021
Убитая дорога на ул. Рогачева исчезает: Строительная техника уничтожила въезд в Южный микрорайон
Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации
1:02:51 7/11/2021
Симоньян призвала показательно наказать врачей, отговаривающих от вакцинации
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
12:47:38 7/11/2021
Собянин: Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела
12:38:41 7/11/2021
Подожженная сожителем 45-летняя мать скончалась в больнице от ожогов 80% тела
БердскНовый мост через трассу Р-256 в Новом поселке Бердска построят к 1 сентября. Смотрите видео и фото
12:23:27 7/11/2021
Новый мост через трассу Р-256 в Новом поселке Бердска построят к 1 сентября. Смотрите видео и фото
Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери
12:20:29 7/11/2021
Троеручница: Главные запреты и обязательные дела на 11 июля в день святой иконы Божией Матери