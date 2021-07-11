Полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом

На стационарном посту, находящемся на въезде в Висаитовский район Грозного 9 июля в 17:35 произошло нападение местного жителя на сотрудников полиции.
Нападавший пытался нанести ножевые ранения одному из сотрудников, тому удалось увернуться, полицейский сделал предупредительный выстрел, после чего нанес ранение нападавшему, оказавшееся смертельным - тот скончался в больнице.
Во время дежурства на посту в Грозном находились 4 местных сотрудника и 6 командированных. Нападавшим оказался местный житель 1993 года рождения, который ранее не был замечен в противоправных действиях. Его проверяют на связи с экстремистскими организациями.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая в Новосибирской области полицейский застрелил при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Произошел непроизвольный выстрел из табельного пистолета, который пришелся в висок. Пострадавший скончался в больнице через два дня.