Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске

Днем 11 июля на одном из новосибирских пляжей нашли труп мужчины. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, погибшего обнаружил в воде один из отдыхающих.
-В 13.47 в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе организованного места отдыха в районе парка "У моря Обского" тела мужчины на вид 30-35 лет. По внешним признакам можно предположить, что тело находилось несколько дней в воде, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в полицейском ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте обнаружения тела, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
После сообщения купальщиком о печальной находке спасателям, на место происшествия выехал катер. С его помощью доставили тело погибшего на берег и передали полицейским.
Пока причина смерти неизвестна. Ее назовет судмедэксперт. Но на трупе заметны признаки разложения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в прошлые выходные бердские спасатели искали тело утонувшего в Берди молодого жителя Искитимца. Он не умел плавать и оступился в яму на дне реки.