Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске
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Плавающий труп молодого человека с признаками разложения нашли на пляже "У моря Обского" в Новосибирске

5:21:097/11/2021Фото: АСТ-54
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Тело находилось в воде несколько дней. полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в возрасте 30-35 лет.

Рядом с трупом толпы отдыхающих

Днем 11 июля на одном из новосибирских пляжей нашли труп мужчины. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, погибшего обнаружил в воде один из отдыхающих.

-В 13.47 в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе организованного места отдыха в районе парка "У моря Обского" тела мужчины на вид 30-35 лет. По внешним признакам можно предположить, что тело находилось несколько дней в воде, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в полицейском ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте обнаружения тела, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

После сообщения купальщиком о печальной находке спасателям, на место происшествия выехал катер. С его помощью доставили тело погибшего на берег и передали полицейским.

Пока причина смерти неизвестна. Ее назовет судмедэксперт. Но на трупе заметны признаки разложения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в прошлые выходные бердские спасатели искали тело утонувшего в Берди молодого жителя Искитимца. Он не умел плавать и оступился в яму на дне реки.

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