СК возбудил уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере патриотов под Новосибирском

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка в палаточном лагере, сообщили вечером 12 июля в региональном управлении СКР.
-По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ о стрельбе в воздух из ружей вблизи палаточного лагеря в районе села Корнилово Болотнинского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ. Ранее ход и результаты проверки были поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства, - уточнили в ведомстве.
По версии следствия, с 5 по 7 июля 2021 года на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности «Патриот-2021», в котором приняли участие 42 человека, из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. Организатором и ответственным за проведение мероприятия являлось муниципальное учреждение «Молодежный центр».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6 июля группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70-100 метров произвела в воздух около 8-10 выстрелов из оружия. Очевидцы рассказывали, что дети очень напугались, думали, что повторяется судьба расстрелянных школьников Казани.
Следователем уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы события преступления, произведен осмотр оружия с участием специалиста-баллиста, изъяты документы, подтверждающие законность использования оружия, устанавливаются причины и условия произошедшего.
справка
УК РФ Статья 213. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;
2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.