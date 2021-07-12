Депутат Бердска Елена Белова: бизнесмен куда более зависим, чем слесарь, или стоит ли бояться идти в депутаты обычным горожанам
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Депутат Бердска Елена Белова: бизнесмен куда более зависим, чем слесарь, или стоит ли бояться идти в депутаты обычным горожанам

5:57:177/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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- Мне хочется, чтобы это были люди, которые могли бы защищать интересы простых граждан. Исходя из опыта, могу сказать, что нынешний депутатский корпус поддерживал далеко не все, действительно важные законодательные инициативы, - считает депутат с многолетним стажем Елена Белова.

Елена Белова
Депутат горсовета Бердска Елена Белова
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Расценки на публикацию агитационных предвыборных материалов в средствах массовой информации ИД "БукЪвица"

Расценки на публикацию агитационных предвыборных материалов в средствах массовой информации ИД "БукЪвица"Слесарь Солоников, проектировщик Айрапетян и еще 24 человека хотят стать депутатами горсовета Бердска: Полный список претендентов на 12 июля 2021Ещё 20 новости

На 12 июля в бердский избирком подали документы 26 человек — они хотят стать депутатами горсовета, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Выборы нового состава депутатского корпуса намечены на 19 сентября.

В списке претендентов на депутатский мандат пока только самовыдвиженцы (партии сдадут свои списки позже). Это самые разные люди, в том числе жители Искитима и Новосибирска, рабочие и бизнесмены, сотрудники муниципальных предприятий, бывшие военные и пенсионеры, опытные управленцы и журналисты.

Есть среди кандидатов (кандидатское удостоверение пока никто не получил) и действующие депутаты городского совета: Олег Чебаненко, Алексей Осин, Николай Бауэр, Владимир Постников, Елена Белова, Александр Окунев. Они баллотируются осознанно, отчетливо представляя, что предстоит делать, и какой огромный груз ответственности ложится на плечи народного избранника. При условии, что он действительно будет работать, а не просиживать штаны.

Между тем, депутат нескольких созывов Елена Белова считает, что бояться новичкам не стоит. Главное, чтобы они хотели отстаивать интересы «простых бердчан» и стремились сделать жизнь в Бердске лучше для всех, а не для узкого круга особо важных персон.

Белова, подав документы на участие в выборах, пока не успела познакомиться с актуальным на сегодня списком выдвиженцев. Но, говорит, ей далеко не все равно, кто изъявил желание баллотироваться.
- Мне хочется, чтобы это были люди, которые могли бы защищать интересы простых граждан. Исходя из опыта, могу сказать, что нынешний депутатский корпус поддерживал далеко не все, действительно важные законодательные инициативы, - высказалась в интервью «Курьер. Среда. Бердск» 12 июля Елена Белова.

Она привела в пример, инициативу об оплате за мусор по факту, а не по средним расчетам с человека.
- На мой взгляд это было бы справедливой нормой. Обращение к губернатору о запрете строительства свалки у бердского кладбища горсовет поддержал, но письма в другие инстанции, к власти Искитимского района — не стали, - отметила депутат.

Она уверена, что попробовать свои силы избраться в муниципальный представительный орган власти стоит всем, кто чувствует в себе силы принести пользу городу и горожанам. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прием документов от кандидатов завершается в 18 часов 28 июля.
- Конечно, нужно идти в депутаты, если есть время, силы, а самое главное — желание работать на благо жителей, сделать жизнь лучше и комфортнее, - прокомментировала Белова.

Депутатская зависимость

По ее мнению, род занятий народного избранника мало влияет на эффективность его работы на благо избирателей. Важны личные качества и жизненный опыт.
- По-моему, бизнесмен куда более зависим, чем слесарь. У предпринимателя должны быть хорошие отношения с администрацией, со всеми службами. И ему может быть сложно выступить против каких-то проектов. Вспомните, как бились за парк в Южном микрорайоне возле нового детского сада. Много полномочий отнято у муниципальной власти, но у нас остались самые главные — распределение бюджетных средств, принятие правил землепользования и застройки, утверждение генерального плана города, - перечислила Белова.

Елена Викторовна напомнила, что обсуждение парка в Южном сопровождалось скандалами и митингами, на публичных слушаниях и сессиях:
- Говорили много. Но парка в итоге не случится. Хотя полномочия у депутатов есть. Потому что решение приняли в угоду конкретным предпринимателям-застройщикам, а не всем жителям микрорайона.

Она понимает, что полностью независимых людей нет. Но полагает, что при зависимости от бизнеса или партии работать в депутатском корпусе гораздо сложнее.
- Например, человек работает в муниципальном учреждении, которое является распорядителем бюджетных средств. Он расходует бюджетные деньги и как депутат контролирует их использование. Получается, что контролирует сам себя? - рассуждает депутат.

Вместе с тем, она вспоминает, что был очень сильный и независимый горсовет еще при прежнем главе города Александре Терепе, в состав которого входило много учителей:
- Совет был по-настоящему независимым, не боялись выступать по каким-то острым вопросам. Поменьше бы нам зависимых от партийной дисциплины.

Елена Белова объяснила, почему она не вступает в партию.
- Я не понимаю, как мне голосовать: партия скажет так, а я совсем иначе понимаю — что решение идет не на пользу избирателям. Я вообще не понимаю, как я могу подчиняться партийной дисциплине, приказу партии, если у меня другое мнение. Поэтому я не в партии, - констатировала депутат.

Она категорически против идеи выбирать в муниципальные органы власть депутатов в пропорциях по партийным спискам и по одномандатным округам:
- Каждый должен отвечать после избрания за то, что он обещал, а не прятаться за партию. Повторю, что у человека должно быть желание помогать людям. Это первостепенно. Партиец должен сам принять для себя решение — идти или не идти в депутаты.

Кроме того, по словам Елены Беловой, кандидаты должны представлять себе, что депутатская общественная работа отнимает очень много времени.
- Работу в комиссиях пропускать нельзя, как и заседания комитетов, и сессии. Человек должен понимать, что делать это придется без зарплаты в горсовете. Кроме того, необходимо работать на избирательных округах, вести прием жителей, отрабатывать их вопросы, делать запросы, отвечать избирателям, формировать наказы и требовать их исполнения. Это огромная работа. И желающий стать депутатом должен понимать, что большую часть своей жизни он посвятит этому - по крайне мере на ближайшие 5 лет. Но когда ты получаешь благодарность от избирателей — это дорогого стоит, такая душевная радость наступает. Значит, ты все делаешь правильно, - поделилась Елена Белова.

Ранее депутат высказала свое отношение к "Партии пенсионеров", которая намерена выдвинуть 5 молодых кандидатов. Между тем, политологи отмечают, что избирателям стоит отдавать предпочтение на выборах проверенным и известным людям.

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