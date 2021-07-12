Расправилась с 5-летней дочкой и выпала с балкона ее мать. Бабушка нашла тело внучки дома, а дочери - в морге

В Краснодаре произошло чудовищное убийство. Бабушка нашла в квартире мертвую внучку, которая истекла кровью после получения 10 ножевых ранений в область груди и живота.
Пожилая женщина начала обзванивать государственные службы в поисках дочери, до которой не могла дозвониться. В одном из моргов нашлось тело женщины, которая выпала с балкона ЖК «Оникс», находящегося по улице Российской.
Как позже выяснилось, женщина перед тем, как выпасть с высоты, нанесла своей 5-летней дочери сильнейшие удары ножом, отчего та погибла на месте.
Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.