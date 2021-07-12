20 июля – Курбан-байрам – 2021: обязательные правила для мусульманина и запреты этого священного дня
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20 июля – Курбан-байрам – 2021: обязательные правила для мусульманина и запреты этого священного дня

10:45:257/12/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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По завету Мухаммеда мясо жертвы делят между семьёй, родственниками и нуждающимися. Шкура отправляется на нужды мечети.

В 2021 году Курбан-байрам случится во вторник 20 июля
В 2021 году Курбан-байрам случится во вторник 20 июля

Одно из главных событий ислама называется Курбан-байрам. Долг мусульманина в этот день – принести Господу жертву, вспоминая о жертвоприношении пророка Ибрахима. Он показал пример послушания Аллаху, согласившись принести своего сына в жертву. Убедившись в преданности Ибрахима, Господь остановил нож, позволив заколоть вместо сына барана.

Праздничный день, связанный с этой библейской историей, отмечается через 70 дней после окончания Рамадана – священного постного месяца. Мусульманский календарь ориентирован на новолуния. Перевод на современное летоисчисление даёт каждый год разные даты. В 2021 году Курбан-байрам случится во вторник 20 июля.

Как начать день

Станы с преобладающим исламом отводят под Курбан-байрам несколько выходных. Около 10-ти российских регионов с мусульманским населением тоже получат выходной для праздника жертвоприношения.

Началом Курбан-байрама считается предпраздничная ночь. Провести её в молитве – большая благодать. Пророк Мухаммед упоминал о награде тех, кто накануне праздника бодрствует. Считается, что Аллах бережёт таких мусульман от бед.

Перед рассветом мужчины заняты омовением – мыться положено так, чтобы на теле не осталось сухого места. Затем они надевают свежую праздничную одежду и идут в мечеть. Женщины в Курбан-байрам совершают намаз дома.

Молитва сопровождается проповедью под названием хутба. Она разъясняет суть праздника и правила жертвоприношения. Некоторые священники-имамы придают хутбе поэтические черты.

Праздничное моление можно продолжить на кладбище, чтобы улучшить загробную участь предков. После мусульмане идут к площадке для жертвоприношений.

Как принести жертву

Для семьи достаточно одного животного. Чаще всего это баран, овца или коза. Реже используют корову, буйвола или верблюда. Глава семьи украшает жертву цветами и лентами. Считается, что по ним можно будет узнать животных в загробном мире. Там они помогут хозяевам миновать адскую бездну, проведя их в райские кущи.

Глава семьи должен заколоть жертву грамотно – нельзя доставлять ей лишние мучения. Из этих соображений современные мусульмане часто пользуются услугами мясника на Курбан-байрам.

Животное укладывают головой по направлению к Мекке – городу святынь ислама. Перед решающим ударом произносится восхваление Аллаха.

По завету Мухаммеда мясо жертвы делят между семьёй, родственниками и нуждающимися. Шкура отправляется на нужды мечети.

Мусульманские женщины на Курбан-байрам готовят традиционные блюда из жертвенного мяса – его тушат, жарят, запекают, варят. Трапезу дополняют гарнирами из овощей, круп, теста. Застолье продолжается несколько дней.

Как соблюсти запреты


  •       Утром до жертвоприношения мусульманам нельзя есть и пить.
  •       Для жертвы не используют худое, больное или животное с изъянами.
  •       Жертвенное мясо запрещено продавать – оно должно уйти на угощения.
  •       Кости жертвы нельзя отдавать животным, их следует закопать.
  •       В Курбан-байрам не принято отказывать в помощи нуждающимся.

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