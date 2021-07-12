Пациент сбежал из реанимации и воткнул ножницы в ногу охраннику в ЦГБ Бердска: Так хотел курить

В хирургическом отделении Бердской горбольницы 12 июля произошло ЧП.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ранним утром в понедельник из реанимации больничного корпуса, расположенного в Микрорайоне, сбежал пациент.
Предположительно, он очень хотел курить, а его не выпускали ни врачи, ни охранник. Каким-то образом мужчине удалось выскользнуть из реанимационного отделения. Но на выходе из больницы его остановил охранник, который несет круглосуточное дежурство на посту, расположенном недалеко от дверей реанимации. При этом пациент вышел из реанимации голым - в одной простыне.
Сбежавший пациент настолько озверел, что воткнул ножницы, неизвестно откуда взявшиеся, в бедро вставшему на пути охраннику, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" осведомленный источник.
Пока "Курьер. Среда. Бердск" не удалось узнать, поступало ли сообщение о происшествии в больнице в полицию и удалось ли беглецу покурить. Известно, что агрессивного пациента вернули в реанимационную палату. По некоторым данным, этот мужчина, лежащий в ковидной реанимации, все время рвется домой.
Подробности - в ближайшее время.