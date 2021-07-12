По 5000 рублей в месяц будут доплачивать педагогам техникумов и колледже с 1 сентября 2021
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По 5000 рублей в месяц будут доплачивать педагогам техникумов и колледже с 1 сентября 2021

9:22:277/12/2021Фото: Pixabay
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Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год. Надбавки ввели по поручению президента.

Кураторы начнут получать деньги за свою работу

С начала нового учебного года в техникумах и колледжах кураторы станут получать ежемесячные надбавки, как и классные руководители в школах. В правительстве рассмотрели порядок выплат и правила распределения финансирования из федерального бюджета.

- Решение коснётся педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год.

С 1 сентября 2020 года по поручению президента доплаты за классное руководство стали получать педагоги общеобразовательных школ. В апрельском послании Федеральному собранию Путин поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов, пишут на сайте правительства России в понедельник.

- Ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость, – сказал ранее глава государства.

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