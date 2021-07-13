Чем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма

6:45:037/13/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31 °С, по северо-западу +20, +25 °С
Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31 °С, по северо-западу +20, +25 °С
Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31 °С, по северо-западу +20, +25 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 13-16.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Сутки 14 - ночью 15.07 ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Похолодание.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
погодажарагрозашторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
6:45:03 7/13/2021
Чем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
БердскСильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
5:45:31 7/13/2021
Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
5:30:35 7/13/2021
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
5:00:55 7/13/2021
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
4:30:55 7/13/2021
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
4:00:11 7/13/2021
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
3:30:27 7/13/2021
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
Высокое кровяное давление: признаки, риски, лечение и профилактика
3:00:49 7/13/2021
Высокое кровяное давление: признаки, риски, лечение и профилактика
Открытки на Казанскую Летнюю: божественные поздравления в честь матери Христа 21 июля
2:30:13 7/13/2021
Открытки на Казанскую Летнюю: божественные поздравления в честь матери Христа 21 июля
У трех знаков зодиака началась отличная неделя с 12 июля 2021 года
2:00:19 7/13/2021
У трех знаков зодиака началась отличная неделя с 12 июля 2021 года