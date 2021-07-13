Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31 °С, по северо-западу +20, +25 °С.Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 13-16.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Сутки 14 - ночью 15.07 ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Похолодание.
Чем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
6:45:037/13/2021
Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.
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