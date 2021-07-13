Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 июля 2021 в России и мире

• День рая для дураков (Fool`s Paradise Day)
• День поиска за углом
• Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых
• День довольных сотрудников (Gruntled Workers Day)
• Международный день головоломки (International Puzzle Day)
• Праздник иконы Божией Матери Волынской
• Праздник Балыкинской иконы Божией Матери
• Праздник Горбаневской иконы Божией Матери
• День принятия своей гиковости (Embrace Your Geekness Day)
• Международный день горных пород (International Rock Day)
• Собор святых Биробиджанской епархии
• Праздник Девятнадцатого Дня месяца Калимат
• Буддийский праздник Круговращения Майтреи «Майдари хурал»
• День картофеля-фри (National French Fries Day) - США
• День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) - США
• День фасоли с сосисками (National Beans `n` Franks Day) - США
• День работников пожарной безопасности Вооружённых сил - Украина
• День «Иди на запад» (Go West Day) - США
• День признательности за музыку в парикмахерской (Barbershop Music Appreciation Day) - США
• День говяжьего жира (National Beef Tallow Day) - США
• День кашмирских мучеников (Kashmir Martyrs Day) - Пакистан
• День телекоммуникаций (Dia de las Telecomunicaciones) - Аргентина
• День государственности (Montenegro Statehood Day) - Черногория
• День сотрудника Комитета национальной безопасности - Казахстан
• День штата Делавэр (National Delaware Day) - США
• Именины у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матфея, Фаддея, Степана, Софрония, Михаила
• Двенадцать Апостолов (Полупётр)
Важные события
1728 русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.
1790 за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» арестован и заключён в Петропавловскую крепость Александр Радищев.
1830 в Российской Империи император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении» (ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).
1839 денежная реформа в России, осуществлённая министром финансов Е. Ф. Канкриным: введение расчёта на серебро путём девальвации.
1882 в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.
1921 состоялось открытие Московского театра для детей
1925 завершён перелёт шести советских самолётов по маршруту Москва – Улан-Батор – Пекин, старт которому был дан 10 июня.
1931 состоялось заседание ЦИК СССР под председательством М. И. Калинина, на котором было принято решение о сносе Храма Христа Спасителя и строительстве на его месте Дворца Советов.
1955 в СССР вышел первый номер журнала «Иностранная литература». Его предшественник в довоенные годы выходил под названием «Интернациональная литература».
1962Кировский завод выпустил первый колёсный трактор К-700 «Кировец».
1967 на экраны вышел фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», в котором играли Нина Русланова, Владимир Высоцкий, Кира Муратова.
1990 на пике Ленина (Памир) в результате землетрясения лавиной был накрыт лагерь международной группы альпинистов. 43 человека оказались погребены лавиной.
2007 президент Российской Федерации Владимир Путин подписал мораторий на ДОВСЕ.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend