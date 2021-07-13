Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 13 июляСобор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
Народные праздники
Двенадцать апостолов
По народному календарю в эту дату почитают 12 апостолов – учеников Иисуса Христа.
Христиане в этот день посещают храмы, зажигают свечи, обмениваются крашеными вареными яйцами.
На Руси в этот день отмечали середину лета. Люди надевали лучшую одежду и шли на покос. После работы устраивали народные гуляния. В некоторых регионах атрибутом торжества было соломенное чучело, которое украшали лентами, цветами и бусами. После праздника его бросали в реку.
Желтые облака предвещают скорый дождь.
Приметы
- Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно.
- Если кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано наступит.
- Лещ в воде хвостом плещет – вечером будет тепло.
- Вихрь поднимается достаточно высоко и медленно движет– ся, вращаясь, – к вёдру.
- В радуге преобладает красный цвет – к хорошей погоде.
Источник: my-calend