Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:257/13/2021Фото: Pxfuel
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В некоторых регионах атрибутом торжества было соломенное чучело, которое украшали лентами, цветами и бусами. После праздника его бросали в реку.

церковь
Поста в этот день нет

Православные праздники 13 июля

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

Народные праздники

Двенадцать апостолов

По народному календарю в эту дату почитают 12 апостолов – учеников Иисуса Христа.

Христиане в этот день посещают храмы, зажигают свечи, обмениваются крашеными вареными яйцами.

На Руси в этот день отмечали середину лета. Люди надевали лучшую одежду и шли на покос. После работы устраивали народные гуляния. В некоторых регионах атрибутом торжества было соломенное чучело, которое украшали лентами, цветами и бусами. После праздника его бросали в реку.

Желтые облака предвещают скорый дождь.

Приметы


  • Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно.
  • Если кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано наступит.
  • Лещ в воде хвостом плещет – вечером будет тепло.
  • Вихрь поднимается достаточно высоко и медленно движет– ся, вращаясь, – к вёдру.
  • В радуге преобладает красный цвет – к хорошей погоде.

Источник: my-calend

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