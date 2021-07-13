Новые подробности драки мигрантов у метро Кузьминки в Москве: На видео попал бой 150 человек
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Новые подробности драки мигрантов у метро Кузьминки в Москве: На видео попал бой 150 человек

8:46:377/13/2021Фото: скрин с видео Рен ТВ
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Некоторых участников побоища пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами.

На место прибыла полиция и Росгвардия

Вчера, 12 июля,в Москве произошло серьезное ЧП. Там, на станции метро Кузьминки произошла драка, в которой принимали участие около 150 мигрантов из Средней Азии. Как сообщает Интерфакс, потасовку устроили выходцы из Узбекистана и Киргизии. Но в социальных сетях распространяются другие данные - что зачинщиками стали уроженцы Киргизии и Таджикистана.

Драка начала около семи часов вечера, после чего к месту событий прибывали еще мигранты – подкрепление. Несколько человек пришлось госпитализировать с места ЧП – они получили серьезные травмы. На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали около 15 участников побоища.

- Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка, также ими в территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

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