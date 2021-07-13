Вчера, 12 июля, крупной ДТП произошло в Боливии. Как стало известно, там пассажирский автобус упал с обрыва высотой 150 метров. По информации телеканала Unitel, погиб 31 человек. Еще 10 человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось о 18 погибших.В настоящее время к месту трагедии продолжают прибывать родные погибших. Правоохранители пытаются выяснить, что стало причиной столько крупной трагедии.
Пассажирский автобус сорвался с обрыва в Боливии. Умер 31 человек
8:57:207/13/2021
По предварительным данным, транспорт сорвался с обрыва, высотой 150 метров.
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