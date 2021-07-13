Пассажирский автобус сорвался с обрыва в Боливии. Умер 31 человек
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пассажирский автобус сорвался с обрыва в Боливии. Умер 31 человек

8:57:207/13/2021Фото: AFP 2021 / Aizar Raldes
0

По предварительным данным, транспорт сорвался с обрыва, высотой 150 метров.

31 человек погиб в результате ДТП
Вчера, 12 июля, крупной ДТП произошло в Боливии. Как стало известно, там пассажирский автобус упал с обрыва высотой 150 метров. По информации телеканала Unitel, погиб 31 человек. Еще 10 человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось о 18 погибших.
В настоящее время к месту трагедии продолжают прибывать родные погибших. Правоохранители пытаются выяснить, что стало причиной столько крупной трагедии.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
После поражения в Евро-2020 Англия сделала важное заявление
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
погибли людиДТПаварияболивиякрупное ДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые подробности драки мигрантов у метро Кузьминки в Москве: На видео попал бой 150 человек
8:46:37 7/13/2021
Новые подробности драки мигрантов у метро Кузьминки в Москве: На видео попал бой 150 человек
Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:25 7/13/2021
Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 июля 2021 в России и мире
7:40:03 7/13/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 июля 2021 в России и мире
БердскЧем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
6:45:03 7/13/2021
Чем удивит погода 13 июля жителей Бердска накануне мощного шторма
БердскСильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
5:45:31 7/13/2021
Сильнейшая магнитная буря 13 июня 2021: Финальный геоудар мощного шторма по метеопатам
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
5:30:35 7/13/2021
Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
5:00:55 7/13/2021
Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
4:30:55 7/13/2021
Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
4:00:11 7/13/2021
Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
3:30:27 7/13/2021
Можно хоронить в саду за домом близкого человека?